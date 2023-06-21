МВФ работает над платформой для национальных цифровых валют — Finance.ua

МВФ работает над платформой для национальных цифровых валют Сегодня 19:14 — Криптовалюта

МВФ работает над платформой для национальных цифровых валют

Международный валютный фонд (МВФ) работает над платформой трансграничных операций с цифровыми валютами центральных банков (CBDC). Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Reuters.

«CBDC не должны быть фрагментарными национальными предложениями… Чтобы иметь более эффективные и справедливые транзакции, нам нужны системы, соединяющие страны: нужна совместимость», — отметила глава МВФ.

Это главная причина, по которой МВФ приступил к созданию глобальной платформы для национальных криптовалют, подчеркнула она.

Специалисты фонда хотят, чтобы центробанки согласовали единую нормативную базу для CBDC, которая обеспечит операционную совместимость. Неспособность договориться об общем подходе создаст вакуум, который, вероятнее всего, восполнят криптовалюты , считает Георгиева.

CBDC — это цифровая валюта, контролируемая центральным банком, в то время как криптовалюты почти всегда децентрализованы.

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По ее словам, 114 центральных банков находятся на разных стадиях исследования CBDC. Приблизительно 10 из них уже перешли «финишную границу».

«Если страны разрабатывают CBDC только для внутреннего развертывания, мы не полностью используем возможности активов», — считает глава МВФ.

По ее мнению, цифровые валюты ЦБ могут способствовать расширению доступа к финансовым услугам и удешевлению денежных переводов. Георгиева напомнила, что средняя комиссия для таких операций составляет 6,3% и сумма сборов составляет $44 млрд в год.

Георгиева подчеркнула, что CBDC должны быть обеспечены активами. Она уверена, что ничем не подкрепленные криптовалюты — просто «спекулятивные инвестиции».

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