Криптовалютный евро вызвал споры в ЕС — Finance.ua

Криптовалютный евро вызвал споры в ЕС Сегодня 03:25 — Криптовалюта

Криптовалютный евро вызвал споры в ЕС

Европарламент перенес сроки публикации завершающего варианта законопроекта по цифровой валюте Евросоюза. Со ссылкой на близкие к Европарламенту источники, в CoinDesk сообщили, что согласование итогового варианта предложений вызвало споры между членами комиссии по поводу конфиденциальности и технической реализации эмиссии CBDC.

Согласно официальной информации, Еврокомиссия рассматривает варианты расширения доступности цифрового евро для широкой публики, например, как вариант розничных платежей. «В зоне евро создание розничной CBDC — необходимое для дополнения наличных денег и адаптации официальных форм валюты к технологическим разработкам», — говорилось в пояснительной записке к проекту нового закона.

Как выяснили журналисты CoinDesk, министры финансов еврозоны не смогли достичь консенсуса по вопросу: что будет считаться добавленной стоимостью экосреды цифрового евро с точки зрения экономики отдельных стран и повседневной жизни граждан.

Европарламентарии приняли решение направить предложения по доработке и временно отложить публикацию анонсированных на 28 июня законодательных инициатив, которые определяют варианты использования и правила регулирования цифрового евро.

Еврокомиссия не назвала новую дату обнародования законодательных инициатив.

Что касается деталей правил использования криптовалютного евро, CBDC предусматривает запреты на выплату процентов, владение крупными суммами и возможность программирования. По словам члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты, для физических лиц следует ввести ограничения на хранение максимум 3000 евро (около $3250), чтобы обеспечить их использование преимущественно для повседневных платежей.

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noworries По материалам:

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