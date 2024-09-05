МВФ предлагает увеличить ставку НДС — Finance.ua

МВФ предлагает увеличить ставку НДС Сегодня 16:45 — Казна и Политика

МВФ предлагает увеличить ставку НДС

Миссия Международного валютного фонда видит недостаточность ресурсов в законопроекте по повышению налогов и среди дополнительных источников предлагает пересмотреть НДС.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на встрече с МВФ.

«По сути для МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном ВР проекте. Среди дополнительных источников предлагают НДС», — сообщил он.

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Кроме того, на встрече с МВФ обсуждался экстра-налог на банки, но дискуссия продолжается.

Напомним, миссия МВФ начала дискуссии с властями Украины по пересмотру программы расширенного финансирования на 1,1 миллиарда долларов.

Ранее Гетманцев говорил , что вероятность повышения ставки налога на добавленную стоимость в Украине остается актуальной.

Економічна Правда По материалам:

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