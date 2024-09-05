МВФ предлагает увеличить ставку НДС — Finance.ua

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МВФ предлагает увеличить ставку НДС

Казна и Политика
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МВФ предлагает увеличить ставку НДС
МВФ предлагает увеличить ставку НДС
Миссия Международного валютного фонда видит недостаточность ресурсов в законопроекте по повышению налогов и среди дополнительных источников предлагает пересмотреть НДС.
Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на встрече с МВФ.
«По сути для МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном ВР проекте. Среди дополнительных источников предлагают НДС», — сообщил он.
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Кроме того, на встрече с МВФ обсуждался экстра-налог на банки, но дискуссия продолжается.
Напомним, миссия МВФ начала дискуссии с властями Украины по пересмотру программы расширенного финансирования на 1,1 миллиарда долларов.
Ранее Гетманцев говорил, что вероятность повышения ставки налога на добавленную стоимость в Украине остается актуальной.
По материалам:
Економічна Правда
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