МВФ начала дискуссии с Украиной по новой программе — Finance.ua

МВФ начала дискуссии с Украиной по новой программе Сегодня 10:14 — Казна и Политика

МВФ начала дискуссии с Украиной по новой программе

Международный валютный фонд 8 марта начал дискуссии с представителями властей Украины по поводу потенциальной программы.

Об этом сообщила пресс-служба МВФ со ссылкой на заявление постоянного представителя Ваграма Степаняна.

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«Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями властей Украины относительно потенциальной программы, которая будет поддерживаться МВФ», — сообщил Степанян.

Как ранее отмечалось, миссия МВФ с 8 по 15 марта будет работать в Варшаве с представителями Украины для обсуждения параметров потенциальной будущей программы.

Справка Finance.ua:

Международный валютный фонд готов предоставить значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы;

Украина рассчитывает на начало новой многолетней обширной программы с МВФ объемом более 15 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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