МВФ начала дискуссии с Украиной по новой программе — Finance.ua
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МВФ начала дискуссии с Украиной по новой программе

Казна и Политика
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МВФ начала дискуссии с Украиной по новой программе
МВФ начала дискуссии с Украиной по новой программе
Международный валютный фонд 8 марта начал дискуссии с представителями властей Украины по поводу потенциальной программы.
Об этом сообщила пресс-служба МВФ со ссылкой на заявление постоянного представителя Ваграма Степаняна.
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«Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями властей Украины относительно потенциальной программы, которая будет поддерживаться МВФ», — сообщил Степанян.
Как ранее отмечалось, миссия МВФ с 8 по 15 марта будет работать в Варшаве с представителями Украины для обсуждения параметров потенциальной будущей программы.

Справка Finance.ua:

  • Международный валютный фонд готов предоставить значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы;
  • Украина рассчитывает на начало новой многолетней обширной программы с МВФ объемом более 15 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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