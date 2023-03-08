МВФ начала дискуссии с Украиной по новой программе — Finance.ua

МВФ начала дискуссии с Украиной по новой программе
Международный валютный фонд 8 марта начал дискуссии с представителями властей Украины по поводу потенциальной программы.
Об этом сообщила пресс-служба МВФ со ссылкой на заявление постоянного представителя Ваграма Степаняна.
«Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями властей Украины относительно потенциальной программы, которая будет поддерживаться МВФ», — сообщил Степанян.
Как ранее отмечалось, миссия МВФ с 8 по 15 марта будет работать в Варшаве с представителями Украины для обсуждения параметров потенциальной будущей программы.
Справка Finance.ua:
- Международный валютный фонд готов предоставить значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы;
- Украина рассчитывает на начало новой многолетней обширной программы с МВФ объемом более 15 млрд долларов.
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