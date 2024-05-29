МВД снизит стоимость экспертного исследования автомобилей — Finance.ua

МВД снизит стоимость экспертного исследования автомобилей Сегодня 21:21

МВД снизит стоимость экспертного исследования автомобилей

МВД предлагает снизить стоимость услуги по нанесению специальных индивидуальных и дублирующих идентификационных номеров транспортных средств.

Соответствующее предложение содержится в проекте постановления, которое на днях обнародовало министерство. В документе устанавливаются размеры платы за предоставление услуг, в т. ч. — подразделениями Экспертной службы.

Читайте также Как переоформить авто в сервисном центре МВД, когда его продаете

На днях МВД обнародовал проект постановления КМУ «О внесении изменений в список платных услуг, предоставляемых подразделениями МВД». Он устанавливает размеры платы за предоставление услуг, в том числе предоставляемых Экспертной службой. В частности, уменьшается цена экспертного исследования транспортного средства (ТС) и регистрационных документов на ТС с выдачей заключения.

Какие именно тарифы будут установлены:

для ТС всех категорий или отдельных агрегатов — 10,2% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (309 грн);

для мопедов или отдельных агрегатов — 5,5% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (167 грн);

дублирование первичных идентификационных и специальных индивидуальных идентификационных номеров ТС — 200% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (6056 грн).

Также предложено взимать средства за проведение обязательного технического контроля транспортных средств с выдачей соответствующего документа в зависимости от категории:

M 1 ; N1; O1; L — 29,7% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (898 грн);

; N1; O1; L — 29,7% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (898 грн); M 2 ; M 3 — 35,7% (1081 грн);

; M — 35,7% (1081 грн); N2; N3; O2 — 36,3% (1098 грн);

O3; O4 — 34,4% (1041 грн.).

Кстати, владельцы авто теперь могут не беспокоиться, что не хватит бензина в пути или пробьют колесо в поле, ведь Finance.ua запустил продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто к СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — круглый год и без выходных.

Інформатор Гроші По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.