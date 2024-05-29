МВД снизит стоимость экспертного исследования автомобилей — Finance.ua

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МВД снизит стоимость экспертного исследования автомобилей

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МВД снизит стоимость экспертного исследования автомобилей
МВД снизит стоимость экспертного исследования автомобилей
МВД предлагает снизить стоимость услуги по нанесению специальных индивидуальных и дублирующих идентификационных номеров транспортных средств.
Соответствующее предложение содержится в проекте постановления, которое на днях обнародовало министерство. В документе устанавливаются размеры платы за предоставление услуг, в т. ч. — подразделениями Экспертной службы.
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На днях МВД обнародовал проект постановления КМУ «О внесении изменений в список платных услуг, предоставляемых подразделениями МВД». Он устанавливает размеры платы за предоставление услуг, в том числе предоставляемых Экспертной службой. В частности, уменьшается цена экспертного исследования транспортного средства (ТС) и регистрационных документов на ТС с выдачей заключения.
Какие именно тарифы будут установлены:
  • для ТС всех категорий или отдельных агрегатов — 10,2% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (309 грн);
  • для мопедов или отдельных агрегатов — 5,5% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (167 грн);
  • дублирование первичных идентификационных и специальных индивидуальных идентификационных номеров ТС — 200% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (6056 грн).
Также предложено взимать средства за проведение обязательного технического контроля транспортных средств с выдачей соответствующего документа в зависимости от категории:
  • M1; N1; O1; L — 29,7% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (898 грн);
  • M2; M3 — 35,7% (1081 грн);
  • N2; N3; O2 — 36,3% (1098 грн);
  • O3; O4 — 34,4% (1041 грн.).
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По материалам:
Інформатор Гроші
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