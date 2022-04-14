Мужчин призывного возраста будут привлекать к восстановлению городов — Finance.ua
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Мужчин призывного возраста будут привлекать к восстановлению городов

Сегодня 19:31Казна и Политика
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Мужчин призывного возраста будут привлекать к восстановлению городовМужчин призывного возраста будут привлекать к восстановлению городов
В Украине мужчины призывного возраста будут привлекаться к восстановлению городов, пострадавших во время войны.
Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил в интервью НВ.
Задействованные в восстановительных работах граждане не будут подлежать мобилизации. По словам Курбакова, будет применена бронь, чтобы не было нехватки рабочих рук.
«Я думаю, что точно для части людей будет бронь. Так же, как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях. В первые дни они тоже столкнулись с этой проблемой, что есть грузовики, есть сети супермаркетов, которым нужно перевозить продукты, но нет водителей. Пока более-менее вопрос решен. Мы бронируем какую-то часть людей под такие задачи, они ничем другим не занимаются», — сказал министр.
Напомним, более восьми тысяч граждан только за шесть дней регистрации изъявили желание добровольно помогать спасателям на освобожденных от оккупантов территориях. Большинство добровольцев — из Киева и Киевской области. Органы местной власти и самоуправления не могут привлечь всех добровольцев одновременно, поэтому будут вызывать добровольцев по списку.
По материалам: Корреспондент.net
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