Можно ли получить гуманитарную помощь и государственные выплаты при отсутствии паспорта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Можно ли получить гуманитарную помощь и государственные выплаты при отсутствии паспорта

Личные финансы
8
Можно ли получить гуманитарную помощь и государственные выплаты при отсутствии паспорта
Можно ли получить гуманитарную помощь и государственные выплаты при отсутствии паспорта
В отсутствие оригинала паспорта украинцы имеют право обратиться за получением гуманитарной помощи и государственных выплат на основании э-паспорта, э-паспорта для выезда за границу или еДокумента в приложении «Дія».
Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.
Как отмечается, граждане, у которых потеряны или уничтожены документы, могут использовать для удостоверения личности и подтверждения гражданства, предоставления административных и других услуг на территории Украины э-паспорт и э-паспорт для выезда за границу.
Исключение предусмотрено только в отношении:
  • пересечения государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;
  • въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее;
  • въезда, пребывания, проживания или передвижения в пределах пограничной полосы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.
Электронный паспортный документ можно безвозмездно сформировать в приложении «Дія», если ранее заявителем была получена ID-карта или заграничный биометрический паспорт.
Кроме того, во время военного положения подтвердить лицо также позволяет документ — временное цифровое удостоверение, которое содержит, в частности, паспортные данные и идентификационный номер (РНОКНП) гражданина Украины. Такой электронный документ признается всеми органами власти и может быть предоставлен для получения различных административных органов, в т.ч. пенсионных услуг. При этом безвозмездно сформировать его можно в приложении «Дія».

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.