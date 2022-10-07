Можно ли получить гуманитарную помощь и государственные выплаты при отсутствии паспорта — Finance.ua

Можно ли получить гуманитарную помощь и государственные выплаты при отсутствии паспорта Сегодня 19:05 — Личные финансы

Можно ли получить гуманитарную помощь и государственные выплаты при отсутствии паспорта

В отсутствие оригинала паспорта украинцы имеют право обратиться за получением гуманитарной помощи и государственных выплат на основании э-паспорта, э-паспорта для выезда за границу или еДокумента в приложении «Дія».

Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.

Как отмечается, граждане, у которых потеряны или уничтожены документы, могут использовать для удостоверения личности и подтверждения гражданства, предоставления административных и других услуг на территории Украины э-паспорт и э-паспорт для выезда за границу.

Исключение предусмотрено только в отношении:

пересечения государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;

въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее;

въезда, пребывания, проживания или передвижения в пределах пограничной полосы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.

Электронный паспортный документ можно безвозмездно сформировать в приложении «Дія», если ранее заявителем была получена ID-карта или заграничный биометрический паспорт.

Кроме того, во время военного положения подтвердить лицо также позволяет документ — временное цифровое удостоверение, которое содержит, в частности, паспортные данные и идентификационный номер (РНОКНП) гражданина Украины. Такой электронный документ признается всеми органами власти и может быть предоставлен для получения различных административных органов, в т.ч. пенсионных услуг. При этом безвозмездно сформировать его можно в приложении «Дія».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.