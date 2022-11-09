Может ли Украина остаться без интернета и связи — Finance.ua

Может ли Украина остаться без интернета и связи Сегодня 17:21 — Энергетика

Недавно вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью изданию Forbes заявил , что в Украине могут появиться публичные точки Wi-Fi, которые будут работать на аккумуляторах Tesla Powerwall и терминалах Starlink.

По словам министра, подконтрольное ему ведомство уже работает над такой тестовой точкой, а далее последует масштабирование. Поэтому какой-никакой интернет будет, но не везде. Вероятнее всего, что публичные точки Wi-Fi на Starlink будут обустраивать в больших городах в местах, где бывает много людей.

Условно на Говерле связи может и не быть. Хотя с ним были проблемы еще до полномасштабного вторжения. Там легче поймать румынскую или польскую связь и оказаться в роуминге — об этом, кстати, сразу же предупреждают проводники еще до подъема на высшую точку Украины.

Операторы мобильной связи со своей стороны делают все, чтобы сценарий полного отсутствия связи не стал реальностью. Вот что там говорят:

lifecell: Наша команда постоянно пробует увеличивать количество батарей на технологических площадках. Устанавливать генераторы, оперативно подвозить топливо для бесперебойной работы, чтобы люди имели возможность выходить на связь при любых условиях.

Lifecell также призывает международное сообщество помочь украинским мобильным операторам во время войны и предоставить им аккумуляторы и генераторы для обеспечения функционирования мобильной связи.

Киевстар: Ежедневно 150 инженеров и техников Киевстара, а также наши подрядные организации объезжают базовые станции, подключают их к генераторам, если есть такая техническая возможность. Подвозят топливо для заправки генераторов.

В течение недели наши сотрудники совершают 600-700 аварийных выездов, чтобы устранить сложности со связью. С тех пор как враг начал уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, количество таких выездов увеличилось вдвое. Однако более 90% мобильной сети Киевстар работает, несмотря на все сложности.

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