monobank запустил переводы в долларах и евро между счетами родственников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

monobank запустил переводы в долларах и евро между счетами родственников

Валюта
17
monobank запустил переводы в долларах и евро между счетами родственников
monobank запустил переводы в долларах и евро между счетами родственников
monobank, работающий на лицензии Универсал Банка, запустил переводы в иностранной валюте — в долларе и евро — между счетами физлиц. Услуга будет доступна только родственникам.
Что это значит? Владельцам карт разрешили перечислять друг другу доллар и евро, если они находятся в первой степени родства. Об этом monobank сообщил клиентам в рассылке.
monobank запустил переводы в долларах и евро между счетами родственников
Чтобы украинцы не сомневались, банк дал полный список родных, которым можно переводить валюту:
  • женам/мужьям;
  • детям;
  • братьям/сестрам/племянникам;
  • бабушкам/дедушкам/внукам;
  • дядям/тетям/кузенам.

Как будет работать услуга

Вряд ли такие переводы будут мгновенными, потому что в любом случае нужно будет предоставить документ, подтверждающий родственную связь, — фото документа следует отправить в службу поддержки. В качестве примера приводится свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Информация будет проверяться, и только после этого контакт-центр monobank позволит человеку осуществить валютный перевод.
Сколько времени может занять такая проверка, непонятно. Также неясно, какими документами будут устанавливаться более далекие родственные связи: с бабушками/дедушками или дядями/тетями. Особенно в случаях, когда люди по разным причинам меняли свои фамилии. Остается надеяться, что у менеджеров monobank есть для этого инструменты и они не будут допускать промедлений или отказывать людям в валютном переводе.
В monobank уточнили, что валютные переводы между родственниками разрешены ст. 118 положения «О мерах защиты и определения порядка совершения отдельных операций в иностранной валюте», которое Нацбанк утвердил 2 января 2019 постановлением № 5.
В ст. 118 четко оговорено право родственников на валютные переводы. Все остальные физлица имеют право на перечисления исключительно в гривне.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.