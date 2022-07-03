monobank запустил переводы в долларах и евро между счетами родственников — Finance.ua

monobank запустил переводы в долларах и евро между счетами родственников Сегодня 11:00 — Валюта

monobank запустил переводы в долларах и евро между счетами родственников

monobank , работающий на лицензии Универсал Банка, запустил переводы в иностранной валюте — в долларе и евро — между счетами физлиц. Услуга будет доступна только родственникам.

Что это значит? Владельцам карт разрешили перечислять друг другу доллар и евро, если они находятся в первой степени родства. Об этом monobank сообщил клиентам в рассылке.

Чтобы украинцы не сомневались, банк дал полный список родных, которым можно переводить валюту:

женам/мужьям;

детям;

братьям/сестрам/племянникам;

бабушкам/дедушкам/внукам;

дядям/тетям/кузенам.

Как будет работать услуга

Вряд ли такие переводы будут мгновенными, потому что в любом случае нужно будет предоставить документ, подтверждающий родственную связь, — фото документа следует отправить в службу поддержки. В качестве примера приводится свидетельство о браке или свидетельство о рождении.

Информация будет проверяться, и только после этого контакт-центр monobank позволит человеку осуществить валютный перевод.

Сколько времени может занять такая проверка, непонятно. Также неясно, какими документами будут устанавливаться более далекие родственные связи: с бабушками/дедушками или дядями/тетями. Особенно в случаях, когда люди по разным причинам меняли свои фамилии. Остается надеяться, что у менеджеров monobank есть для этого инструменты и они не будут допускать промедлений или отказывать людям в валютном переводе.

В monobank уточнили, что валютные переводы между родственниками разрешены ст. 118 положения «О мерах защиты и определения порядка совершения отдельных операций в иностранной валюте», которое Нацбанк утвердил 2 января 2019 постановлением № 5.

В ст. 118 четко оговорено право родственников на валютные переводы. Все остальные физлица имеют право на перечисления исключительно в гривне.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.