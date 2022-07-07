Молдова получит 150 миллионов евро макрофина от ЕС — Finance.ua

Молдова получит 150 миллионов евро макрофина от ЕС
Молдова получит от ЕС макрофинансовую помощь в размере 150 млн евро.
Как сообщает Newsmaker, соответствующий меморандум 7 июля ратифицировал парламент Молдовы, пишет «Европейская правда».
Помощь предоставляется для покрытия бюджетных расходов и способствует продвижению изменений в энергетике, юстиции, борьбе с коррупцией, бизнес-климате.
Денежные средства будут предоставляться тремя траншами по 50 млн евро в течение 2022-2024 годов. 30 млн евро предоставляют в виде грантов и 120 млн — как заем.
В Брюсселе было принято решение предложить Молдове эту помощь еще в апреле 2022 года. Меморандум о взаимопонимании между Молдовой и ЕС был подписан в Брюсселе 22 июня.
Напомним, 7 июля Европарламент одобрил первый транш макрофина в размере 1 млрд евро из новых 9 млрд, которые ЕС готов предоставить Украине.
Поделиться новостью