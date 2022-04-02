Молдова не будет вводить санкции против рф — Finance.ua

Молдова не будет вводить санкции против рф

Вчера 17:39 — Мир

Молдова не будет вводить санкции против рф

Молдова будет сохранять нейтралитет и не будет вводить санкции против россии из-за нападения на Украину.

Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью Radio Europa Liberă.

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Она пояснила, что в противном случае ее страна может остаться без российского газа и электроэнергии.

«Можем ли мы сегодня оставить страну без природного газа и без электричества? Нет, не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тысяч беженцев из Украины, из которых 50 тысяч детей», — сказала Санду.

В то же время она отметила, что западные партнеры пытаются помочь Молдове найти альтернативные варианты поставки энергоресурсов в страну.

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