Молдова начинает принимать цифровые документы в «Дії» — Finance.ua

Молдова начинает принимать цифровые документы в «Дії»

Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил, что Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в Дії.

Об этом он написал в Telegram.

«Уверен, что это только начало великой международной истории Дія», — отметил министр.

Минцифры создало документ — временный цифровой документ на период военного времени, он содержит паспортные данные и РНОКПП (карта налогоплательщика).

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