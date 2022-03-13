Молдова начинает принимать цифровые документы в «Дії» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Молдова начинает принимать цифровые документы в «Дії»

Сегодня 16:12Казна и Политика
37
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил, что Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в Дії.
Об этом он написал в Telegram.
«Уверен, что это только начало великой международной истории Дія», — отметил министр.
Минцифры создало документ — временный цифровой документ на период военного времени, он содержит паспортные данные и РНОКПП (карта налогоплательщика).
єДокумент автоматически будет доступен пользователям є после обновления приложения.
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.