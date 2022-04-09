Mitsubishi приостановила поставки в рф и локальное производство — Finance.ua
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Mitsubishi приостановила поставки в рф и локальное производство

Сегодня 17:20Фондовый рынок
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Mitsubishi приостановила поставки в рф и локальное производствоMitsubishi приостановила поставки в рф и локальное производство, www.trbimg.com
Автомобильная корпорация Mitsubishi Motors приостановила поставки в рф и локальное производство на автозаводе в Калуге.
Об этом сообщает пресс-служба Mitsubishi Motors.
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Компания отмечает, что из-за логистических трудностей экспорт автомобилей и поставки запчастей в россию приостановлены с марта.
Как известно, с момента полномасштабного вторжения российской армии в Украину более 500 компаний объявили о своих изменениях в планах в отношении россии.
Некоторые из них заявили о полном выходе и свернули деятельность, другие — лишь приостановили свой бизнес, либо отказались от запланированных инвестиций, часть — продолжает работу в обычном режиме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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