Mitsubishi приостановила поставки в рф и локальное производство — Finance.ua

Mitsubishi приостановила поставки в рф и локальное производство

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Mitsubishi приостановила поставки в рф и локальное производство, www.trbimg.com

Автомобильная корпорация Mitsubishi Motors приостановила поставки в рф и локальное производство на автозаводе в Калуге.

Об этом сообщает пресс-служба Mitsubishi Motors.

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Компания отмечает, что из-за логистических трудностей экспорт автомобилей и поставки запчастей в россию приостановлены с марта.

Как известно, с момента полномасштабного вторжения российской армии в Украину более 500 компаний объявили о своих изменениях в планах в отношении россии.

Некоторые из них заявили о полном выходе и свернули деятельность, другие — лишь приостановили свой бизнес, либо отказались от запланированных инвестиций, часть — продолжает работу в обычном режиме.

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