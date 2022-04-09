Bosch пока не планирует полностью сворачивать бизнес в россии — Finance.ua

Bosch пока не планирует полностью сворачивать бизнес в россии

Сегодня 05:03 — Фондовый рынок

Bosch пока не планирует полностью сворачивать бизнес в россии, www.boschtools.com

Немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch пока не намерен полностью выходить из рф.

Об этом в интервью Handelsblatt заявил глава компании Штефан Хартунг.

Читайте также Крупнейший итальянский банк Intesa прекратил кредитование в россии

«Пока осуществляется важная для снабжения нормального населения деятельность, которая не подпадает под санкции. Мы не хотим ее прекращать без законного основания», — сказал он.

По его словам, Bosch максимально поддерживает санкции.

В то же время, по словам Хартунга, из-за санкций поставки товаров в Россию «в значительной степени» парализованы.

«Большинство нашего бизнеса с российскими клиентами и в россии нарушено, это касается и локального производства. Следует ожидать и новых существенных ограничений работы», — признал глава Bosch.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.