Крупнейший итальянский банк Intesa прекратил кредитование в россии — Finance.ua

Крупнейший итальянский банк Intesa прекратил кредитование в россии, forbes.it
Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo прекратила финансирование российских и белорусских контрагентов с начала войны против Украины. Все местные операции поставлены под особый контроль кризисного подразделения.
Продолжая проводить Стратегический анализ своего присутствия в России, крупнейший банк Италии также прекратил инвестиции в российские и белорусские финансовые инструменты вне зависимости от применимых режимов санкций.
«Все деловые операции с российскими и белорусскими контрагентами, в том числе с российским дочерним предприятием группы, Банком Интеза россия, подвергались усиленному мониторингу и анализу», — говорится в заявлении банка.