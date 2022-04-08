Крупнейший итальянский банк Intesa прекратил кредитование в россии — Finance.ua

Крупнейший итальянский банк Intesa прекратил кредитование в россии

Сегодня 16:27 — Фондовый рынок

Крупнейший итальянский банк Intesa прекратил кредитование в россии, forbes.it

Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo прекратила финансирование российских и белорусских контрагентов с начала войны против Украины. Все местные операции поставлены под особый контроль кризисного подразделения.

Об этом сообщает Reuters

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Продолжая проводить Стратегический анализ своего присутствия в России, крупнейший банк Италии также прекратил инвестиции в российские и белорусские финансовые инструменты вне зависимости от применимых режимов санкций.

«Все деловые операции с российскими и белорусскими контрагентами, в том числе с российским дочерним предприятием группы, Банком Интеза россия, подвергались усиленному мониторингу и анализу», — говорится в заявлении банка.

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