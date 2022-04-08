Крупнейший итальянский банк Intesa прекратил кредитование в россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Крупнейший итальянский банк Intesa прекратил кредитование в россии

Сегодня 16:27Фондовый рынок
28
Крупнейший итальянский банк Intesa прекратил кредитование в россииКрупнейший итальянский банк Intesa прекратил кредитование в россии, forbes.it
Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo прекратила финансирование российских и белорусских контрагентов с начала войны против Украины. Все местные операции поставлены под особый контроль кризисного подразделения.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также
Продолжая проводить Стратегический анализ своего присутствия в России, крупнейший банк Италии также прекратил инвестиции в российские и белорусские финансовые инструменты вне зависимости от применимых режимов санкций.
«Все деловые операции с российскими и белорусскими контрагентами, в том числе с российским дочерним предприятием группы, Банком Интеза россия, подвергались усиленному мониторингу и анализу», — говорится в заявлении банка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.