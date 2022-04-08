США ввели санкции против крупнейшей в рф и мире алмазодобывающей компании — Finance.ua

США ввели санкции против крупнейшей в рф и мире алмазодобывающей компании

Сегодня 14:31 — Фондовый рынок

Министерство финансов США ввело санкции против российского госпредприятия, крупнейшего добытчика алмазов в мире компании АЛРОСА, а также против российской Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Об этом идет речь в сообщении на сайте Минфина США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список АЛРОСА, российское государственное предприятие и крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию, отвечающую за 90 процентов российских мощностей по добыче алмазов», — говорится в сообщении.

Госдепартамент также изменил санкционный статус акционерной компании «Объединенная судостроительная корпорация», а также дочерних компаний и членов правления. ОСК — это российское ГП, разрабатывающее и строящее большинство военных кораблей российской армии, вероятно, многих из тех, которые используются для бомбардировки городов Украины и ущерба гражданам Украины.

«Из-за этих санкций казначейство прекращает дополнительные источники поддержки и доходов для правительства российской федерации для ведения неспровоцированной войны против Украины», — заявили в Минфине США.

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