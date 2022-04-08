США ввели санкции против крупнейшей в рф и мире алмазодобывающей компании — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

США ввели санкции против крупнейшей в рф и мире алмазодобывающей компании

Сегодня 14:31Фондовый рынок
20
Министерство финансов США ввело санкции против российского госпредприятия, крупнейшего добытчика алмазов в мире компании АЛРОСА, а также против российской Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Об этом идет речь в сообщении на сайте Минфина США.
«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список АЛРОСА, российское государственное предприятие и крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию, отвечающую за 90 процентов российских мощностей по добыче алмазов», — говорится в сообщении.
Госдепартамент также изменил санкционный статус акционерной компании «Объединенная судостроительная корпорация», а также дочерних компаний и членов правления. ОСК — это российское ГП, разрабатывающее и строящее большинство военных кораблей российской армии, вероятно, многих из тех, которые используются для бомбардировки городов Украины и ущерба гражданам Украины.
«Из-за этих санкций казначейство прекращает дополнительные источники поддержки и доходов для правительства российской федерации для ведения неспровоцированной войны против Украины», — заявили в Минфине США.
По материалам: Європейська правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.