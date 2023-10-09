Mitsubishi отказалась от производства самых дешевых моделей — Finance.ua

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Mitsubishi отказалась от производства самых дешевых моделей

Технологии&Авто
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Mitsubishi отказалась от производства самых дешевых моделей
Mitsubishi отказалась от производства самых дешевых моделей
Компания Mitsubishi отказалась от производства автомобилей на территории Китая. Как известно, благодаря недорогой рабочей силе в стране удается производить самые дешевые модели. Но сборочную линию уже остановили.
Об этом стало известно Motor1.
Речь идет о совместном предприятии Mitsubishi с Guangzhou Automobile Group (GAC) в провинции Хуман. Остановку производства связывают с падением спроса.
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Так, продажи по итогам 2022 года снизились на 60% по сравнению с 2021 годом. А рекордным стал 2018 год, когда покупатели получили 140 тысяч автомобилей.
Mitsubishi Motors планирует полностью вывести свои инвестиции из совместного с GAC предприятия, основанного в 2012 году. После прекращения производства китайская компания может возобновить его для своих электромобилей.
В последнее время наблюдается всеобщее падение продаж японских производителей в КНР. В 2022 году местный рынок для них снизился на 2,8% по сравнению с 2021 годом.
По материалам:
Обозреватель
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