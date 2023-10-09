Mitsubishi отказалась от производства самых дешевых моделей — Finance.ua

Mitsubishi отказалась от производства самых дешевых моделей Сегодня 04:43 — Технологии&Авто

Mitsubishi отказалась от производства самых дешевых моделей

Компания Mitsubishi отказалась от производства автомобилей на территории Китая. Как известно, благодаря недорогой рабочей силе в стране удается производить самые дешевые модели. Но сборочную линию уже остановили.

Об этом стало известно Motor1.

Речь идет о совместном предприятии Mitsubishi с Guangzhou Automobile Group (GAC) в провинции Хуман. Остановку производства связывают с падением спроса.

Так, продажи по итогам 2022 года снизились на 60% по сравнению с 2021 годом. А рекордным стал 2018 год, когда покупатели получили 140 тысяч автомобилей.

Mitsubishi Motors планирует полностью вывести свои инвестиции из совместного с GAC предприятия, основанного в 2012 году. После прекращения производства китайская компания может возобновить его для своих электромобилей.

В последнее время наблюдается всеобщее падение продаж японских производителей в КНР. В 2022 году местный рынок для них снизился на 2,8% по сравнению с 2021 годом.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.