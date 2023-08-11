Представлен самый дешевый кроссовер Mitsubishi (фото, видео) — Finance.ua
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Представлен самый дешевый кроссовер Mitsubishi (фото, видео)

Технологии&Авто
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Представлен самый дешевый кроссовер Mitsubishi (фото, видео)
Представлен самый дешевый кроссовер Mitsubishi (фото, видео), Фото: Mitsubishi
На автошоу в Джакарте представлен новый Mitsubishi Xforce. Бюджетный кроссовер поступит в продажу к концу года по цене примерно от 20 000 долларов.
Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Mitsubishi.
Новый Mitsubishi Xforce будут продавать более чем в 40 странах Евразии, Африки и Америки. Молодежная модель станет более доступной альтернативой модели ASX. Два кроссовера сравнимы по размерам.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi

Габариты Mitsubishi Xforce 2024:

  • длина — 4390 мм;
  • ширина — 1810 мм;
  • высота — 1660 мм;
  • колесная база — 2650 мм.
Кроссовер Mitsubishi Xforce сохранил выразительный дизайн предсерийного концепт-кара XFC. У него высокий капот и мускулистые расширенные крылья. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами.
Хотя модель недорогая, она получила цифровой приборный щиток и большой 12,3-дюймовый тачскрин. В мультимедиа предусмотрены комплекс и кренометр. Аудиосистему для авто создали в Yamaha. Среди опций есть двухзонный климат-контроль, электропривод дверцы багажника, беспроводная зарядка для смартфонов и охлаждаемый бокс в подлокотнике.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Новый Mitsubishi Xforce 2024 года дебютировал с 1,5-литровым 105-сильным двигателем и вариатором, а позже линейку может расширить гибрид. Привод только передний, но зато у кроссовера высокий (222 мм) клиренс и предусмотрены режимы для грязи, гравия и мокрой дороги.
По материалам:
Фокус
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