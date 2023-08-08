Мировой кризис осложнил экспорт Китая, — Reuters Сегодня 02:01 — Мир

Экспорт Китая, вероятно, испытал еще больший спад в июле — производители второй по величине экономики мира боролись за покупателей на рынках. Аналитики считают, что за июль падение исходящих поставок составит 12,5% по сравнению с 2022 годом, после падения на 12,4% в июне.

Об этом информирует Reuters

Данные были получены после опроса 28 экономистов. Полученные данные были бы самым плохим показателем с февраля 2020 года, когда экспорт падал на 17,2% из-за жестких ограничений COVID и локдаунов по всей стране.

В июле активность китайских фабрик снизилась четвертый месяц подряд, что ставит под угрозу перспективы роста в третьем квартале и увеличивает давление на чиновников, чтобы они приняли обещанные политические меры для повышения внутреннего спроса.

Секторы услуг и строительства также балансируют на грани сокращения. Импорт Китая, как ожидается, сократится на 5,0% после падения на 6,8% в июне, что отражает незначительное улучшение внутреннего спроса.

Южнокорейский экспорт в Китай, ведущий показатель импорта азиатского гиганта, упал на 25,1% в июле по сравнению с предыдущим годом, это самый резкий показатель за три месяца.

Кроме того, медианная оценка в опросе указала лишь на незначительное изменение положительного сальдо торгового баланса Китая, и аналитики прогнозируют, что оно составит 70,60 млрд долларов по сравнению с 70,62 млрд в июне.

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