Мир вступает в эпоху "дорогого доллара": что украинцам делать с валютой — Finance.ua

Мир вступает в эпоху "дорогого доллара": что украинцам делать с валютой
Глобальная валютная система входит в так называемый период «дорогого доллара».
Об этом в интервью «Сегодня» рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.
Что прогнозируют доллару? По словам финансиста, американский доллар укрепляется к евро и все эксперты прогнозируют, что скоро мы можем увидеть так называемый валютный паритет, то есть 1 доллар = 1 евро.
«Доллар укрепляется почти ко всем иностранным валютам. Это происходит потому, что меняется монетарная политика, проводимая Федеральной резервной системой Соединенных Штатов Америки», — говорит эксперт.