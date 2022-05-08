Мир вступает в эпоху "дорогого доллара": что украинцам делать с валютой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мир вступает в эпоху "дорогого доллара": что украинцам делать с валютой

Сегодня 14:00Валюта
598
Мир вступает в эпоху "дорогого доллара": что украинцам делать с валютойМир вступает в эпоху "дорогого доллара": что украинцам делать с валютой
Глобальная валютная система входит в так называемый период «дорогого доллара».
Об этом в интервью «Сегодня» рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.
Что прогнозируют доллару? По словам финансиста, американский доллар укрепляется к евро и все эксперты прогнозируют, что скоро мы можем увидеть так называемый валютный паритет, то есть 1 доллар = 1 евро.
«Доллар укрепляется почти ко всем иностранным валютам. Это происходит потому, что меняется монетарная политика, проводимая Федеральной резервной системой Соединенных Штатов Америки», — говорит эксперт.
Читайте также
Если ранее ФРС придерживалась почти нулевых процентных ставок, то сейчас она начала их увеличивать, и мы еще не знаем, как вырастет базовая ставка в мае.
«Увеличивая процентные ставки, они толкают вверх доходность американских долговых ценных бумаг, которые выпускает американское Министерство финансов», — подчеркивает Кущ.

Что это значит?

Это приведет к тому, что инвесторы будут продавать свои портфели в странах Азии и Латинской Америки, Африки и переводить их в ценные бумаги США.
А это в свою очередь сделает доллар очень популярной валютой. В то же время аналитик отмечает, что американцы тоже борются с инфляцией.
Простым украинцам эксперт советует запасти несколько сот долларов «под подушкой» и пока не продавать накопления в этой валюте.
Место для вашей рекламы

Удар по глобальным экономикам

Алексей Кущ также рассказал, что война в Украине приведет к глобальному кризису почти во всех странах.
Пострадает Европа, Китай тоже «заденет», а вот экономика США, наоборот, будет крепнуть.
Главной причиной этого Кущ считает то, что США в условиях нынешнего кризиса, напрямую связанного с ограниченностью энергоресурсов, имеет больше собственных ресурсов, чем им нужно.

События на валютном рынке: все ли правильно делает Нацбанк?

По материалам: Сьогодні
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.