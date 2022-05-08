Мир вступает в эпоху "дорогого доллара": что украинцам делать с валютой — Finance.ua

Мир вступает в эпоху "дорогого доллара": что украинцам делать с валютой

Сегодня 14:00 — Валюта

Мир вступает в эпоху "дорогого доллара": что украинцам делать с валютой

Глобальная валютная система входит в так называемый период «дорогого доллара».

Об этом в интервью «Сегодня» рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Что прогнозируют доллару? По словам финансиста, американский доллар укрепляется к евро и все эксперты прогнозируют, что скоро мы можем увидеть так называемый валютный паритет, то есть 1 доллар = 1 евро.

«Доллар укрепляется почти ко всем иностранным валютам. Это происходит потому, что меняется монетарная политика, проводимая Федеральной резервной системой Соединенных Штатов Америки», — говорит эксперт.

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Если ранее ФРС придерживалась почти нулевых процентных ставок, то сейчас она начала их увеличивать, и мы еще не знаем, как вырастет базовая ставка в мае.

«Увеличивая процентные ставки, они толкают вверх доходность американских долговых ценных бумаг, которые выпускает американское Министерство финансов», — подчеркивает Кущ.

Что это значит?

Это приведет к тому, что инвесторы будут продавать свои портфели в странах Азии и Латинской Америки, Африки и переводить их в ценные бумаги США.

А это в свою очередь сделает доллар очень популярной валютой. В то же время аналитик отмечает, что американцы тоже борются с инфляцией.

Простым украинцам эксперт советует запасти несколько сот долларов «под подушкой» и пока не продавать накопления в этой валюте.

Удар по глобальным экономикам

Алексей Кущ также рассказал, что война в Украине приведет к глобальному кризису почти во всех странах.

Пострадает Европа, Китай тоже «заденет», а вот экономика США, наоборот, будет крепнуть.

Главной причиной этого Кущ считает то, что США в условиях нынешнего кризиса, напрямую связанного с ограниченностью энергоресурсов, имеет больше собственных ресурсов, чем им нужно.

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