Минсоцполитики и Минветеранов договорились об обмене данными — Finance.ua

Минсоцполитики и Минветеранов договорились об обмене данными Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Минсоцполитики и Минветеранов договорились об обмене данными

Министерство социальной политики и Министерство по делам ветеранов заключили договор об обмене данными относительно ветеранов войны, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики

В частности, этим договором определен порядок взаимодействия между реестрами министерств с целью обеспечения обменов данными о ветеранах войны, участниках боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны относительно их льготной категории, информации об инвалидности, обеспечении вспомогательными средствами реабилитации и т. п. , а также подтверждения их статуса.

Для чего это нужно

Благодаря передаче сведений из Единой информационной системы социальной сферы в Единый государственный реестр ветеранов войны и обратно создание новых и обновление имеющихся карт определенных категорий лиц будет происходить автоматически.

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Это позволит значительно сократить время на обработку информации и принятие решений, поэтому гражданам не придется тратить время на сбор справок в разных госучреждениях. Также налаживание информационного взаимодействия исключит возможность подделки документов.

Напомним, Министерство социальной политики и Национальное агентство по предотвращению коррупции заключили договор об информационном взаимодействии для упрощения обменов данными.

Новое информационное взаимодействие позволит автоматически обновлять данные, в том числе получать информацию о социальных выплатах.

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Укрінформ По материалам:

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