Минсоцполитики и Минветеранов договорились об обмене данными — Finance.ua

Минсоцполитики и Минветеранов договорились об обмене данными
Министерство социальной политики и Министерство по делам ветеранов заключили договор об обмене данными относительно ветеранов войны, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
В частности, этим договором определен порядок взаимодействия между реестрами министерств с целью обеспечения обменов данными о ветеранах войны, участниках боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны относительно их льготной категории, информации об инвалидности, обеспечении вспомогательными средствами реабилитации
и т. п., а также подтверждения их статуса.
Для чего это нужно
Благодаря передаче сведений из Единой информационной системы социальной сферы в Единый государственный реестр ветеранов войны и обратно создание новых и обновление имеющихся карт определенных категорий лиц будет происходить автоматически.
Это позволит значительно сократить время на обработку информации и принятие решений, поэтому гражданам не придется тратить время на сбор справок в разных госучреждениях. Также налаживание информационного взаимодействия исключит возможность подделки документов.
Напомним, Министерство социальной политики и Национальное агентство по предотвращению коррупции заключили договор об информационном взаимодействии для упрощения обменов данными.
Новое информационное взаимодействие позволит автоматически обновлять данные, в том числе получать информацию о социальных выплатах.
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