Минсоцполитики и Минветеранов договорились об обмене данными — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минсоцполитики и Минветеранов договорились об обмене данными

Казна и Политика
11
Минсоцполитики и Минветеранов договорились об обмене данными
Минсоцполитики и Минветеранов договорились об обмене данными
Министерство социальной политики и Министерство по делам ветеранов заключили договор об обмене данными относительно ветеранов войны, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
В частности, этим договором определен порядок взаимодействия между реестрами министерств с целью обеспечения обменов данными о ветеранах войны, участниках боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны относительно их льготной категории, информации об инвалидности, обеспечении вспомогательными средствами реабилитации и т. п., а также подтверждения их статуса.

Для чего это нужно

Благодаря передаче сведений из Единой информационной системы социальной сферы в Единый государственный реестр ветеранов войны и обратно создание новых и обновление имеющихся карт определенных категорий лиц будет происходить автоматически.
Читайте также
Это позволит значительно сократить время на обработку информации и принятие решений, поэтому гражданам не придется тратить время на сбор справок в разных госучреждениях. Также налаживание информационного взаимодействия исключит возможность подделки документов.
Напомним, Министерство социальной политики и Национальное агентство по предотвращению коррупции заключили договор об информационном взаимодействии для упрощения обменов данными.
Новое информационное взаимодействие позволит автоматически обновлять данные, в том числе получать информацию о социальных выплатах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.