Минсельхоз США сохранил прогноз урожая пшеницы в Украине на 21 млн тонн в 2022/2023 — Finance.ua

Минсельхоз США сохранил прогноз урожая пшеницы в Украине на 21 млн тонн в 2022/2023 Сегодня 19:42 — Казна и Политика

Министерство сельского хозяйства США (USDA) сохранило прогноз урожая пшеницы в Украине на уровне 21 млн тонн в 2022/2023 маркетинговом году (июль 2022 — июнь 2023).

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

«В соответствии с обновленными прогнозами USDA, в 2022/23 МГ показатели Украины по производству пшеницы и кукурузы остаются на уровне предыдущего прогноза: 21,0 млн тонн и 27,0 млн тонн соответственно. А вот показатели экспорта увеличены по обеим культурам: пшеницы на 0,5 млн тонн до 13,5 млн тонн, кукурузы на 2,0 млн тонн до 22,5 млн тонн», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, прогноз мирового производства пшеницы в 2022/23 МГ предусматривает рост на 2,5 млн тонн до 783,8 млн тонн.

При этом в основном рост происходит за счет увеличения производства для Австралии на 1,4 млн тонн до 38 млн тонн (рекорд третий год подряд) и россии на 1 млн тонн до 92 млн тонн.

Прогнозируемые конечные запасы пшеницы на 2022/23 МГ увеличено на 0,9 млн тонн до 269,3 млн тонн за счет увеличения Австралией и Китаем, однако запасы остаются самыми низкими с 2016/17 МГ.

«Прогнозируемые показатели производства кукурузы на 2022/23 МГ предполагают уменьшение производства на 4,5 млн тонн до 1 151,4 млн тонн за счет Аргентины (- 5 млн тонн до 47 млн тонн). Это падение частично компенсируется повышением объемов производства Филиппины и Вьетнам. Для Аргентины производство сокращается как на основе уменьшения посевных площади, так и урожайности», — говорится в сообщении.

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Прогноз мировых конечных запасов кукурузы в 2022/23 МГ снизился на 1,1 млн тонн по сравнению с прогнозом в прошлом месяце до 295,3 млн тонн.

При этом снизились запасы в Украине и Индонезии, частично компенсируемые повышением для Бразилии и Канады.

Українські Новини По материалам:

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