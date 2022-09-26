Минобороны профинансировало более 90% «боевых» выплат военным — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минобороны профинансировало более 90% «боевых» выплат военным

Казна и Политика
541
Минобороны профинансировало более 90% «боевых» выплат военным
Минобороны профинансировало более 90% «боевых» выплат военным
Министерство обороны уже профинансировало военным частям 100% средств ежемесячного денежного довольствия.
Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.
«Министерство обороны уже профинансировало воинским частями 100% средств ежемесячного денежного довольствия. Это так называемые средства мирного времени — должностные оклады, надбавки за звание и выслугу лет и т.д. Также перечислено 100% средств дополнительной выплаты за военную службу во время военного положения. Это 30 тысяч гривен каждому военнослужащему», — написала она.
Читайте также
Маляр также сообщила, что кроме этого профинансировано 93,5% выплат «боевых» из расчета 100 тысяч гривен в месяц.
«Не все воинские части подали документы по боевым, происходят определенные уточнения. Но как только они поступают, Минобороны сразу перечисляет средства», — заверила чиновник.

Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько

Параллельно, по ее словам, производятся выплаты семьям погибших героев.
Таким образом, за шесть месяцев полномасштабной агрессии россии финансирование денежного довольствия военнослужащих произошло в плановом режиме и в полном объеме, резюмировала Маляр.
«Конец года у всей страны будет непростой. Однако обеспечению потребностей обороны максимальное внимание», — подчеркнула она.

Что может ПВО IRIS-T, и в чем отличие от NASAMS

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.