Минобороны профинансировало более 90% «боевых» выплат военным — Finance.ua

Минобороны профинансировало более 90% «боевых» выплат военным
Министерство обороны уже профинансировало военным частям 100% средств ежемесячного денежного довольствия.
Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.
«Министерство обороны уже профинансировало воинским частями 100% средств ежемесячного денежного довольствия. Это так называемые средства мирного времени — должностные оклады, надбавки за звание и выслугу лет и т.д. Также перечислено 100% средств дополнительной выплаты за военную службу во время военного положения. Это 30 тысяч гривен каждому военнослужащему», — написала она.
Маляр также сообщила, что кроме этого профинансировано 93,5% выплат «боевых» из расчета 100 тысяч гривен в месяц.
«Не все воинские части подали документы по боевым, происходят определенные уточнения. Но как только они поступают, Минобороны сразу перечисляет средства», — заверила чиновник.
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Параллельно, по ее словам, производятся выплаты семьям погибших героев.
Таким образом, за шесть месяцев полномасштабной агрессии россии финансирование денежного довольствия военнослужащих произошло в плановом режиме и в полном объеме, резюмировала Маляр.
«Конец года у всей страны будет непростой. Однако обеспечению потребностей обороны максимальное внимание», — подчеркнула она.
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