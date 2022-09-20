В Украине изменят условия бронирования военнообязанных: кто получит отсрочку — Finance.ua

В Украине изменят условия бронирования военнообязанных: кто получит отсрочку Сегодня 16:03 — Казна и Политика

В Украине изменят условия бронирования военнообязанных: кто получит отсрочку

В Украине изменят критерии бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени.

О новом законопроекте рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект , расширяющий перечень учреждений и предприятий, работники которых подлежат бронированию.

Так, могут быть забронированы военнообязанные, работающие:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доведены мобилизационные задачи (заказы), когда это необходимо для выполнения доведенных мобилизационных задач;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей ВСУ;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

При этом такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.

Порядок и критерии бронирования военнообязанных на период мобилизации и время определяются Кабинетом Министров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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