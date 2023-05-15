Министр финансов обосновал отмену доплат 30 тысяч гривен военным в тылу — Finance.ua

Министр финансов обосновал отмену доплат 30 тысяч гривен военным в тылу Сегодня 16:38

Министр финансов обосновал отмену доплат 30 тысяч гривен военным в тылу

О возврате доплат всем военным 30 тысяч гривен в месяц речь сейчас не идет. Такие выплаты отменили из-за потери мотивации.

Об этом сообщил в интервью министр финансов Сергей Марченко изданию « Форбс Украина ».

«Я не готов сейчас говорить об этом (о возврате, — ред.). Но мы готовы слушать военное командование о конкретных категориях, которые нужно мотивировать», — сказал он.

По его словам, на уровне парламента создана рабочая группа, где нарабатывается вариант, каким образом этот вопрос можно справедливо и эффективно решить, убрав популизм и чрезмерную политизацию.

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«Пространство для компромисса есть. То, что предложено поправкой к закону, не устраивает абсолютно никого, потому что это убирает мотивацию. Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они нормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу. Мотивацию нужно искать именно в этом, ведь не каждый из миллионной армии находится на передовой, как многие думают», — сказал министр.

Марченко отметил, что бюджет на сектор обороны не уменьшается, а наоборот, растет. «Боевое распоряжение и определение случаев схемы выплат — это решение главнокомандующего. В рамках бюджета мы говорим: определяйтесь, делайте правильные системы мотивации. Но мы вынуждены задавать вопросы, когда видим, что, например, государство продолжает доплачивать по 30 000 гривен, даже когда у военнослужащего установлен факт дезертирства», — добавил министр.

Справка Finance.ua:

напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 г. такие ежемесячные выплаты отменили;

Верховная Рада 10 апреля поддержала возврат надбавки военным, полицейским, службе гражданской защиты в размере 30 тысяч гривен;



но в Раде решили не проходить все процедуры по этому закону и не отправлять закон на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Вместо этого создадут рабочую группу для решения вопросов.



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