Министр экономики в Давосе рассказала, как технологии помогают Украине в войне — Finance.ua

Министр экономики в Давосе рассказала, как технологии помогают Украине в войне Сегодня 16:49 — Технологии&Авто

Министр экономики в Давосе рассказала, как технологии помогают Украине в войне

Украина, подвергшаяся агрессии со стороны россии, использует технологии для защиты своего суверенитета, независимости и территориальной целостности. Этот новый для мира опыт может оказаться полезным ввиду того, как ответственное правовое государство может использовать технологии для общего блага и безопасности общества.

Такое мнение высказала министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе состоявшейся в рамках Всемирного экономического форума в Давосе дискуссии «Во имя национальной безопасности», сообщает Правительственный портал

«Конституционное право и гражданские свободы, как правило, скептически относятся к использованию технологий из соображений безопасности. Но в нашем случае технологии, причем технологии двойного назначения, необходимы для безопасности Украины», — отметила Юлия Свириденко.

В качестве примера Свириденко привела использование приложения «Дія», с помощью которого почти 18 миллионов украинцев пользуются электронными версиями своих документов — паспортов, водительских удостоверений и т.д.

«Когда началась война, „Дія“ стала важным для нашей устойчивости. У нас 7 миллионов переселенцев и 4,6 миллиона украинцев за границей, и мы все еще имеем эффективный канал предоставления государственных услуг, в том числе социальных выплат. Убеждена, что Украина выиграет эту войну и войн больше не будет. Но у нас бывают стихийные бедствия, пандемии и прочие чрезвычайные ситуации. Для этого современное государство, предоставляющее много услуг гражданам, должно иметь надежный цифровой канал связи с гражданами», — отметила Юлия Свириденко.

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При этом она подчеркнула, что государство понимает киберугрозы, существенно усилившиеся во время войны, поэтому уделяет киберзащите усиленное внимание.

Еще одним примером является использование на фронте компактных квадрокоптеров с дистанционным управлением, предназначенных для мирных нужд.

"Эти дроны обычно используются для фотографирования на вечеринках и путешествиях. Но в Украине они стали одним из эффективных источников тактической воздушной разведки на передовой. Особенно важно в украинском контексте то, что эти квадрокоптеры бойцам поставляют волонтеры, закупая их по всему миру.

Когда вы знаете, что это используется в армии, вы или будете рассматривать это оборудование как товары двойного использования и замедлите поставки. Или же будете поощрять сотрудничество между волонтерами, инженерами и защитниками с целью дальнейшего развития производства БПЛА, ІТ и разведывательной техники. Мы остановились на втором варианте. Правительство уточнило и упростило правила торговли квадрокоптерами. Мы поощряем частное предпринимательство в развитие военных технологий", — рассказала Юлия Свириденко.

В ходе дискуссии участники обсуждали, в частности, вопросы поиска баланса между защитой национальной безопасности и сохранением гражданских свобод (в том числе использование технологий для слежки и сбора данных), влияния развития технологий на роль традиционных военных средств и характер конфликтов, проблемы и возможности, которые открывает двойное использование технологий и т.д.

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