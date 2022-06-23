Минфин рф уплатил по евробондам рублями — Finance.ua

Минфин рф уплатил по евробондам рублями Сегодня 16:32 — Мир

Минфин рф уплатил по евробондам рублями

Минфин россии произвел выплату купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 году и в 2047 году. В общей сложности сумма выплат составила 12,51 млрд рублей (эквивалент $234,85 млн).

Ведомство перевело средства в рублях на счета платежного агента НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», в соответствии с введенной накануне президентом путиным новой схемой.

Об этом сообщили в минфине рфФ.

Там считают, что таким образом обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг россии выполнены в полном объеме, несмотря на одностороннее изменение валюты платежа.

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Согласно разъяснению министерства по новому механизму выплат, российским владельцам еврооблигаций, находящимся внутри местной учетной системы (владельцы 1-й группы), средства доведут «каскадными платежами». Владельцы ценных бумаг, права которых учитываются российскими депозитариями с участием иностранных депозитариев (владельцы 2-й группы), смогут получить денежные средства через российские структуры, обходя иностранных посредников. Выплаты владельцам 1-й и 2-й групп будут перечисляться по курсу рубля к валюте номинала, установленному Банком россии на дату выплаты.

Остальные средства будут зачислены НРД на специальный рублевый счет, с которого будут производиться выплаты владельцам 3-й группы. Деньги на счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с собственниками. Выплаты будут производиться через уполномоченные кредитные организации на персональные банковские счета держателей.

Держатели еврооблигаций каждой из трех групп могут распоряжаться полученными рублями по своему усмотрению, в том числе конвертировать их в валюту номинала или любую другую. Будет предоставлено разрешение на вывод выплаты или полученной на нее валюты, говорится в сообщении минфина.

По словам министра финансов рф Антона Силуанова, такая схема призвана минимизировать возможность дефолта россии, ведь страна якобы пытается выплачивать долги, но не может делать это должным образом из-за санкций.

Отметим, накануне российский президент владимир путин подписал указ, устанавливающий новый порядок выплат по валютному долгу (еврооблигациям) в рублях.

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Фінансовий клуб По материалам:

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