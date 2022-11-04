Минфин хочет прекратить печать гривны для финансирования госбюджета — Finance.ua

Минфин хочет прекратить печать гривны для финансирования госбюджета Сегодня 15:16 — Казна и Политика

Минфин хочет прекратить печать гривны для финансирования госбюджета

Министерство финансов не планирует прибегать к финансированию расходов госбюджета за счет эмиссии гривны в 2023 году, однако это будет зависеть от поступления средств от международных партнеров.

Об этом Министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Lb.ua.

«В этом году мы договорились с Национальным банком, что у нас есть определенный месячный предел, который мы можем себе позволить. И в этих пределах мы живем уже достаточно большой период времени и не будем злоупотреблять этим. Я вижу возможность до конца года спокойно дофинансировать все необходимое, приоритетные расходы как минимум без расширения этого коридора», — отметил министр.

«На следующий год мы вообще не планируем эмиссионное финансирование. Подчеркиваю, монетарное финансирование на следующий год не планируем», — подчеркнул Марченко.

Глава Минфина отметил, что возможность эмиссионного финансирования госбюджета в следующем году все же остается, но при условии получения средств от международных партнеров в достаточном объеме она будет не нужна.

«Мы такую опцию оставляем, но вообще не планируем. Если у нас будут деньги от наших партнеров в размере $3 миллиардов ежемесячно, нам это не нужно вообще. Поэтому здесь главный вопрос, насколько мы можем это сейчас обеспечить», — добавил Марченко.

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Фінансовий клуб По материалам:

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