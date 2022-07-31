Как работает «печатный станок» и к чему это может привести — Finance.ua

Как работает «печатный станок» и к чему это может привести Сегодня 16:15 — Валюта

Как работает «печатный станок» и к чему это может привести

Словосочетание «печатный станок» в сознании многих украинцев — это аппарат, находящийся в Киеве, на котором непрерывно печатают новые, хрустящие гривневые купюры. Однако журналисты вкладывают в сочетание «печатный станок» совсем другое понятие, таким образом обозначая денежную эмиссию, которую осуществляет главный банк страны и регулятор банковской системы — Национальный банк Украины.

Finance.ua решил простыми словами рассказать, что такое эмиссия, к чему она может привести в крупных размерах и как это влияет на жизнь рядовых украинцев.

Что такое денежная эмиссия и как это работает

Национальный банк при необходимости эмитирует (т.е. пускает в обращение) безналичную национальную валюту — гривну.

Это может происходить разными способами:

или путем выкупа иностранной валюты на межбанковском валютном рынке (в этом случае НБУ увеличивает свои золотовалютные резервы);

или путем покупки ценных бумаг, выпускаемых в обращение Министерством финансов — облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В первом случае Национальный банк эмитирует строго определенное количество нацвалюты, что соответствует объему поступающей в страну валюты.

Во втором происходит так называемая необеспеченная эмиссия. В результате — в стране становится больше денег, которые соответственно обесцениваются.

Цель необеспеченной эмиссии — предоставить Министерству финансов и Госказначейству поддержку в процессе наполнения государственного бюджета.

К чему может привести «необеспеченная» эмиссия денег в крупных размерах

Главный результат подобной эмиссии — деньги стремительно теряют свою цену. Снижается объем товаров, который можно было купить на ту же сумму денег раньше. Это проявляется прежде всего в росте цен на все, включая товары первой необходимости.

Бесконтрольная эмиссия часто приводит к гиперинфляции, когда цены растут в десятки, сотни, а иногда — и в тысячи раз. В этом случае национальная валюта, печатаемая таким образом, превращается в просто «бумагу».

Влияние эмиссии на жизнь рядовых украинцев

Первое, что бросается в глаза даже человеку, далекому от экономики и финансов, — это падение национальной валюты к иностранным (в частности, американскому доллару и евро). Доллар сегодня преодолел отметку в 40 гривен, а евро достиг 41 гривны.

Рост стоимости доллара означает рост стоимости всего импорта. А поскольку из-за уничтожения нефтеперерабатывающих заводов весь бензин у нас завозится из-за границы, это неизбежно приведет к росту стоимости ГСМ. Следом за ними вырастут цены и на все остальное: продукты, лекарства, одежду и т.д.

Таким образом, последствия необеспеченной эмиссии рядовые украинцы ощущают очень быстро.

Однако прекратить печатать деньги Национальный банк не может, пока идет война.

Более подробно об эмиссии можно почитать в нашей статье по ссылке.

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