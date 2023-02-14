Минфин готовит проверку законности выплат пенсионерам в Украине — Finance.ua

Минфин готовит проверку законности выплат пенсионерам в Украине Вчера 10:03 — Личные финансы

Минфин готовит проверку законности выплат пенсионерам в Украине

Министерство финансов Украины разработало проект приказа «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания».

Об этом сообщается в проекте , обнародованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно проекту, верификация будет происходить по следующим этапам:

Проверка соблюдения требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров (валидация). Проверка подлинности персональных данных о пенсионерах.

Проверка правомерности предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.



Как именно будут проверять? Проверка осуществляется путем сравнения параметров информации, полученной от Пенсионного фонда Украины, с информацией субъектов предоставления информации по каждому реципиенту и/или его законному представителю, а именно:

смерти реципиента и/или его законного представителя согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;

группы инвалидности реципиента, категории его инвалидности, срока, на который устанавливается инвалидность согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности;

постоянного проживания реципиента за границей или решения остаться на постоянное проживание за границей или возвращения на проживание в Украине согласно данным Единого государственного демографического реестра.

Справка Finance.ua:

по данным ПФУ , по состоянию на 1 января пенсии в Украине получал 10 687 921 человек. За год количество пенсионеров сократилось на 153 196 человек;

украинцы жалуются на то, что если подавать заявление на назначение пенсии раньше, чем за месяц до достижения пенсионного возраста, то сумма выплат может оказаться меньше. Как оказалось, на это влияют даты подачи заявления на пенсию.



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