Минэкономики представило план экономического обновления Украины — Finance.ua

Минэкономики представило план экономического обновления Украины

Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Министерство экономики представило «дорожную карту» экономического обновления Украины.

Об этом говорится в сообщении министерства.

«Послевоенное восстановление Украины будет одним из самых масштабных проектов со времен всем известного „плана Маршалла“. Его реализация станет делом всего цивилизованного мира, ведь мы сегодня боремся не только за себя, но и за глобальную безопасность», — заявила первый вице-премьер-министр — министр министр экономики Юлия Свириденко.

Министр экономики назвала принципы, положенные в основу плана обновления.

— Полный доступ к рынкам ЕС и Большой семерки, что поможет производителям интегрироваться в мировые торговые цепочки и увеличить экспорт. Великобритания и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары, при этом правительство ожидает аналогичных действий со стороны правительств США, Японии, Канады.

— Обретение статуса кандидата, а затем полноправное членство в ЕС, кандидатство предоставит Украине доступ к структурным фондам Европейского Союза, что будет существенной поддержкой.

— Построение экономики по принципам дерегуляции и либерализации, при этом по большинству лицензий и разрешений уже принят декларативный принцип для бизнеса.

— Налаживание логистических маршрутов в западном направлении. В частности, правительство работает над расширением их пропускной способности и уже есть первые результаты — между Украиной и Польшей подписан соответствующий меморандум.

— Переход от экспорта сырья к переработке в отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку, в частности в сельском хозяйстве и металлургии, благодаря переработке можно будет добиться ее значительного роста.

— Развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, в частности, речь идет не только о закупке оружия, но и о производстве, в том числе за счет трансфера военных технологий.

Это позволит наладить производство максимально быстро в большом ассортименте — от стрелкового оружия до средств противовоздушной обороны, при этом military-tech будет драйвером развития для гражданских секторов экономики.

— Самодостаточность энергетики будет достигаться увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики, при этом за 3-5 лет вполне реально получить энергетическую самостоятельность.

— климатическая модернизация, при этом создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы «зеленой экономики».

— Локализация не менее 60%, при этом в обновлении Украины будут задействованы украинские компании и производители, что даст толчок экономике, создаст новые рабочие места, оживит предпринимательскую активность.

«Для реализации масштабных проектов нам нужно развивать партнерство со странами „Большой семерки“ и ЕС в режиме трансфера технологий и доступа к финансовым ресурсам. Одним из ключевых подходов может стать предоставление государствами гарантий своим компаниям для инвестирования в Украину», — добавила Свириденко.

Также, согласно сообщению, важным условием является максимальное восстановление транспортной и социальной инфраструктуры Украины за 24 месяца.

«Подавляющее большинство украинцев, выехавших за границу, хотят вернуться домой. И правительство работает над тем, чтобы создать для этого условия», — говорится в сообщении.

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