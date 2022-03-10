Минцифра запустила чатбот «єВорог»: как им пользоваться — Finance.ua

Минцифра запустила чатбот «єВорог»: как им пользоваться

Команда Минцифры создала чат в Telegram, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.

Об этом сообщили в Минцифре.

Главное отличие от других ботов — авторизация через приложение «Дія». Это нужно, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.

Данные будут проверять и посылать в ВСУ: украинская армия сможет видеть перемещение врага в реальном времени и обезвредить его.

Бот доступен по ссылке в смартфоне https://t.me/evorog_bot

Как пользоваться ботом:

Сначала нужно нажать «Авторизироваться» и подтвердить личность через приложение «Дія». Это нужно, чтобы собирать более качественную информацию и для того, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео;

выбрать, что вы видели — технику или оккупантов;

отправить фото- или видеоподтверждение;

выбрать область и указать геолокацию, где заметили врага;

описать подробности того, что увидели.

«Все данные по врагу будут переданы в ВСУ. Помогите нашей армии — сообщайте адрес передвижения военной техники и войск оккупантов. Они помогут Штабу Вооруженных Сил Украины быстро дать достойный отпор противнику», — отмечают в министерстве.

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