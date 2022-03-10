Минцифра запустила чатбот «єВорог»: как им пользоваться — Finance.ua
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Минцифра запустила чатбот «єВорог»: как им пользоваться

Сегодня 12:53Технологии&Авто
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Команда Минцифры создала чат в Telegram, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.
Об этом сообщили в Минцифре.
Главное отличие от других ботов — авторизация через приложение «Дія». Это нужно, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.
Данные будут проверять и посылать в ВСУ: украинская армия сможет видеть перемещение врага в реальном времени и обезвредить его.
Бот доступен по ссылке в смартфоне https://t.me/evorog_bot.

Как пользоваться ботом:

  • Сначала нужно нажать «Авторизироваться» и подтвердить личность через приложение «Дія». Это нужно, чтобы собирать более качественную информацию и для того, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео;
  • выбрать, что вы видели — технику или оккупантов;
  • отправить фото- или видеоподтверждение;
  • выбрать область и указать геолокацию, где заметили врага;
  • описать подробности того, что увидели.
«Все данные по врагу будут переданы в ВСУ. Помогите нашей армии — сообщайте адрес передвижения военной техники и войск оккупантов. Они помогут Штабу Вооруженных Сил Украины быстро дать достойный отпор противнику», — отмечают в министерстве.
По материалам: Finance.UA
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