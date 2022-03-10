Минцифра запустила чатбот «єВорог»: как им пользоваться — Finance.ua

Сначала нужно нажать «Авторизироваться» и подтвердить личность через приложение «Дія». Это нужно, чтобы собирать более качественную информацию и для того, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео;
выбрать, что вы видели — технику или оккупантов;
отправить фото- или видеоподтверждение;
выбрать область и указать геолокацию, где заметили врага;
описать подробности того, что увидели.
«Все данные по врагу будут переданы в ВСУ. Помогите нашей армии — сообщайте адрес передвижения военной техники и войск оккупантов. Они помогут Штабу Вооруженных Сил Украины быстро дать достойный отпор противнику», — отмечают в министерстве.