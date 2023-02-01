Миллиардеры стали больше интересоваться криптомонетами, в том числе и Bitcoin (исследование) — Finance.ua

Миллиардеры стали больше интересоваться криптомонетами, в том числе и Bitcoin (исследование) Сегодня 03:12 — Криптовалюта

Миллиардеры стали больше интересоваться криптомонетами, в том числе и Bitcoin (исследование)

Консалтинговая компания DeVere Group обнаружила, что 82% опрошенных долларовых миллиардеров выразили заинтересованность в инвестировании в цифровые валюты, включая Bitcoin.

опросе принимали участие клиенты компании с состоянием от $1,2 млн до $6,1 млн, и 8 из 10 респондентов проявили интерес к криптоинвестициям в течение последнего года.

Основатель и генеральный директор компании Найджел Грин отметил, что миллионеры обычно придерживаются консервативного подхода к инвестициям, но высокий интерес к криптовалютам среди опрошенной группы свидетельствует о растущем признании преимуществ BTC.

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Компания deVere не впервые проводит опрос среди своих самых богатых клиентов. Каждый из них указывал на рост интереса к криптовалютным инвестициям среди этой группы.

Грин прогнозирует, что 2023 год станет лучшим годом для Bitcoin с 2013 года, утверждая, что инвесторы видят, что пик инфляции уже позади, и ожидают более благоприятной монетарной политики.

С начала года первая и самая популярная криптовалюта, биткоин, уже выросла на 40%, что не осталось незамеченным состоятельными инвесторами. Грин подчеркнул, что крупных и долгосрочных инвесторов вряд ли отпугнет волатильность криптовалютного рынка, поскольку они понимают потенциал высоких доходов в долгосрочной перспективе.

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cryptomisto По материалам:

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