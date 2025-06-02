Microsoft окончательно уходит с российского рынка — Finance.ua

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Microsoft окончательно уходит с российского рынка

Фондовый рынок
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Microsoft окончательно уходит с российского рынка
Microsoft окончательно уходит с российского рынка
Американская технологическая компания Microsoft завершает выход из россии.
Как сообщает The Moscow Times, ее российская «дочка» — ООО «Майкрософт рус» — готовится подать заявление о банкротстве в Арбитражный суд москвы. Главным кредитором выступает Газпромбанк.
Причиной обращения в суд стал иск Газпромбанка о взыскании 90,9 млн руб (1,14 млн долл.) по контракту на техподдержку, действовавшему с сентября 2021 по сентябрь 2022 года.
Банк обвиняет «Майкрософт рус» в невыполнении обязательств, хотя оплата была получена полностью.
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В апреле суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с компании около 949 тыс. долл., включая неосновное обогащение и проценты. Также предусмотрено начисление дополнительных процентов до полного погашения долга.
Хотя Microsoft начала сокращать присутствие в россии после начала войны в Украине весной 2022 года, юридическая компания оставалась в стране до конца 2024 года. Только в начале 2025 года было закрыто 13 филиалов в крупных городах, среди которых москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Владивосток.
По официальной отчетности, операционная активность компании резко упала: выручка с 6,9 млрд руб (86 млн долл.) в 2021 году снизилась до 161,6 млн руб (2 млн долл.) в 2024 году. При этом компания все еще показывает чистую прибыль — 174,1 млн руб (2,2 млн долл.).
По материалам:
Економічна Правда
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