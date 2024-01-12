Microsoft обошла по капитализации Apple — Finance.ua

Microsoft обошла по капитализации Apple
Рыночная стоимость Microsoft Corp. (SPB:MSFT) на короткое время превысила капитализацию Apple Inc. во время торгов в четверг, чего не случалось с ноября 2021 года.
Об этом пишет MarketWatch.
Цена бумаг Microsoft в ходе сессии росла на 0,9%, тогда как акции Apple подешевели на 1,1%. В результате капитализация Microsoft достигла $2,87 трлн, в то время как рыночная стоимость Apple опустилась до $2,86 трлн.
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За последние десять лет Microsoft и Apple делили титул самой дорогой компании США по данным Dow Jones Market Data. Исключением стал лишь короткий период с 13 сессий в начале 2019 года, когда это звание досталось Amazon.com Inc.
Главным положительным фактором для Microsoft в последний год является лидерство компании в сфере генеративного искусственного интеллекта, а также тот факт, что значительную часть ее выручки дают корпоративные клиенты. В то же время Apple фиксирует сокращение выручки в течение четырех кварталов подряд.
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