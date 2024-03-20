Международный реестр ущерба: что это такое и как будет работать — Finance.ua

Международный реестр ущерба: что это такое и как будет работать Сегодня 21:03

Международный реестр ущерба: что это такое и как будет работать

Согласно последней быстрой оценке убытков и потребностей Украины, проведенной Правительством Украины вместе с Группой Всемирного банка, Европейской Комиссией и ООН, по состоянию на 31 декабря 2023 года потребности Украины в восстановлении и реконструкции оцениваются почти в $500 млрд.

Сумма прямого ущерба, причиненного инфраструктуре Украины в ходе войны, по состоянию на январь 2024 года достигла почти $155 млрд, окружающей среде — $57 млрд. Общий ущерб, причиненный культурному наследию Украины, оценивается в $2,85 миллиарда. Разрушены или повреждены более 150 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

Для того, чтобы рф полностью возместила человеческие и материальные потери, вызванные ее международно-противоправными действиями, во исполнение резолюции Генассамблеи ООН был создан Реестр ущерба, причиненного агрессией российской федерации против Украины, который является первой составляющей всеобъемлющего международного компенсационного механизма.

В Министерстве юстиции объяснили , для чего это нужно и как будет работать международный реестр ущерба.

Основной концепцией международного компенсационного механизма является построение в тесном сотрудничестве с международными партнерами и международными организациями целостной системы, которая обеспечит реальное возмещение ущерба, причиненного агрессией.

Местонахождением международного Реестра ущерба является г. Гаага, Королевство Нидерландов.

Цель. Международный реестр ущерба призван получать и обрабатывать заявления об ущербе и доказательства; классифицировать и систематизировать такие заявления, оценивать и определять пригодность заявлений для включения в Реестр и регистрировать принятые заявления с целью их будущего рассмотрения и решения.

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В настоящее время 43 государства и ЕС стали участниками или ассоциированными членами Реестра ущерба.

В настоящее время созданы все органы управления Реестра. Совет Реестра принял свой первый пакет правил и положений Реестра, необходимых для запуска. Он включает правила подачи, обработки и внесения заявлений, а также категории заявлений, принятых для внесения в Реестр ущерба. Эти категории заявлений включают: потерю жизни, пытки и сексуальное насилие, а также телесные повреждения, принудительное перемещение и принудительное переселение лиц, утрату имущества и дохода и другие формы экономического ущерба, повреждение критической инфраструктуры и других государственных объектов, ущерб, причиненный историко- культурному наследию, ущерб окружающей среде и другие категории, определенные Советом. После утверждения этих правил Конференцией Участников, в порядке, предусмотренном Уставом Реестра ущерба, они будут опубликованы на веб-сайте Реестра убытков.

«В настоящее время ведется активная работа по разработке и запуску цифровой платформы для обеспечения быстрой и эффективной подачи и обработки заявлений и доказательств. Цифровая платформа предназначена для подачи заявлений о нанесенном ущербе и доказательствах об их наступлении, проверке полученной информации, ее обработке и хранении», — рассказывают в Минюсте.

В начале апреля 2024 года, во время Международной конференции «Восстановление справедливости для Украины», которая будет организована Нидерландами в Гааге, будет объявлено о техническом запуске Реестра для получения первых заявлений и доказательств от лиц.

В то же время создание Реестра ущерба не является конечной целью достижения справедливости для Украины и ее народа. Крайне важно убедиться, что информация, собранная Реестром, не будет напрасно лежать в базе данных Реестра.

Работа Реестра, включая его цифровую платформу со всеми содержащимися в нем заявлениями и доказательствами, должна стать первой составляющей будущего международного компенсационного механизма, который будет создан отдельным международным инструментом в сотрудничестве с Украиной (далее — «Компенсационный механизм»). Точная форма будущего Компенсационного механизма подлежит определению, но она может включать комиссию по рассмотрению заявлений и компенсационный фонд, уполномоченные рассматривать заявления и выносить решения и/или выплачивать компенсацию за убытки, потери или ущерб, вызванный международно-противоправными действиями российской федерации в Украине или против Украины

«С этой целью будет создана беспристрастная и эффективная международная комиссия по рассмотрению заявлений, которая будет работать в соответствии с признанными судебными нормами для рассмотрения заявлений, поданных Украиной и пострадавшими организациями и лицами, требующими возмещения ущерба вследствие агрессии рф против Украины», — говорят в Минюсте.

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