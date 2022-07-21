Международные резервы Украины к концу года сократятся до $21 миллиарда — НБУ Сегодня 20:00 — Недвижимость

По прогнозам Национального банка, к концу года международные валютные резервы Украины снизятся до 21 миллиарда долларов.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук.

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«Мы ожидаем, что к концу года резервы несколько снизятся, примерно до 21 миллиарда долларов. На этом уровне они будут колебаться и в следующем году», — отметил он.

Николайчук пояснил, что поддерживать уровень резервов удастся за счет средств, поступающих от международных партнеров. Кроме того, положительным фактором станет и постепенное восстановление экспортной логистики.

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