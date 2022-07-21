Международные резервы Украины к концу года сократятся до $21 миллиарда — НБУ — Finance.ua
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Международные резервы Украины к концу года сократятся до $21 миллиарда — НБУ

Недвижимость
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По прогнозам Национального банка, к концу года международные валютные резервы Украины снизятся до 21 миллиарда долларов.
Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук.
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«Мы ожидаем, что к концу года резервы несколько снизятся, примерно до 21 миллиарда долларов. На этом уровне они будут колебаться и в следующем году», — отметил он.
Николайчук пояснил, что поддерживать уровень резервов удастся за счет средств, поступающих от международных партнеров. Кроме того, положительным фактором станет и постепенное восстановление экспортной логистики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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