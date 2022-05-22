Международные резервы россии за неделю сократились на $6,4 млрд — Finance.ua
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Международные резервы россии за неделю сократились на $6,4 млрд

Сегодня 17:15Мир
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Международные резервы россии за неделю сократились на $6,4 млрдМеждународные резервы россии за неделю сократились на $6,4 млрд
Международные резервы россии за неделю с 6 по 13 мая сократились на 1,1% или на $6,4 млрд, составили $585,7 млрд. Как отметили в Центробанке, это произошло в результате «отрицательной переоценки».
Об этом говорится в отчете Центробанка рф.
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Международные резервы состоят из денежных средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
После вторжения россии в Украину около $300 млрд золотовалютных резервов россии оказались заморожены из-за западных санкций.
По этой причине в апреле этого года резервы сократились на $13 млрд, а в марте — на $10,7 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
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