Международные платежные системы повышают ставки интерчейндж в Украине — Finance.ua

Международные платежные системы повышают ставки интерчейндж в Украине Вчера 15:02 — Финтех и Карты

Международные платежные системы повышают ставки интерчейндж в Украине

Международные платежные системы повышают ставки интерчейнджа до 1% с 1 декабря 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка . Там также добавили, что, несмотря на повышение, ПриватБанк оставляет действующие льготные тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий.

С начала декабря и до конца года для клиентов ПриватБанк а будет действовать льготный базовый тариф за прием платежей с карт на уровне 1,3%.

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«Сохранение льготного тарифа — непростое для банка решение, однако для нас социальная ответственность и поддержка украинского бизнеса являются главным приоритетом. Предлагаем поддержать нашу инициативу и со стороны международных платежных систем MasterCard и Visa и отменить повышение ставки интерчейндж с 1 декабря 2022 года, которое заставляет банки увеличивать тарифы», — отметил член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

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Фінансовий клуб По материалам:

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