Международные платежные системы повышают ставки интерчейндж в Украине — Finance.ua
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Международные платежные системы повышают ставки интерчейндж в Украине

Финтех и Карты
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Международные платежные системы повышают ставки интерчейндж в Украине
Международные платежные системы повышают ставки интерчейндж в Украине
Международные платежные системы повышают ставки интерчейнджа до 1% с 1 декабря 2022 года.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка. Там также добавили, что, несмотря на повышение, ПриватБанк оставляет действующие льготные тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий.
С начала декабря и до конца года для клиентов ПриватБанка будет действовать льготный базовый тариф за прием платежей с карт на уровне 1,3%.
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«Сохранение льготного тарифа — непростое для банка решение, однако для нас социальная ответственность и поддержка украинского бизнеса являются главным приоритетом. Предлагаем поддержать нашу инициативу и со стороны международных платежных систем MasterCard и Visa и отменить повышение ставки интерчейндж с 1 декабря 2022 года, которое заставляет банки увеличивать тарифы», — отметил член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
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По материалам:
Фінансовий клуб
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