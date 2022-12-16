Международная финансовая корпорация выделила $2 миллиарда на поддержку инвестиций в Украину — Finance.ua

Международная финансовая корпорация выделила $2 миллиарда на поддержку инвестиций в Украину
Совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка, поддержал программу финансирования украинского бизнеса на 2 млрд долл.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
"Основные направления реализации этой программы — торговое финансирование для украинских банков, агросектора и предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Очень важен и тот факт, что руководство корпорации поддержало предложение разрешить IFC работать с государственными компаниями. Это сделано в виде исключения для Украины. В целом же, IFC практически запрещена работа с госкомпаниями", — заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, Совет директоров IFC также одобрил два отдельных проекта для частного сектора:
- для французской компании EnVivo, имеющей агробизнес в Украине;
- для страхования военных рисков (через MIGA) для Райфайзен банка.
"Прямое кредитование и поддержка торгового финансирования от IFC, а также страхование инвестиций от MIGA до окончания войны — это положительный знак для многих инвесторов, раздумывающих над тем, стоит ли инвестировать в Украину именно сейчас. Ожидается, что такое финансирование мобилизует частный кредитный капитал, ибо IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, привлекая в финансовый консорциум коммерческие банки и другие МФО.
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Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, может составить более 6 млрд долларов", — отметила Свириденко.
Справка Finance.ua:
- международная финансовая корпорация (IFC) входит в Группу Всемирного банка;
- одним из важнейших направлений деятельности IFC является мобилизация больших объемов частного капитала с целью развития, прежде всего, в странах с низким уровнем дохода, а также в государствах с нестабильностью и конфликтами;
- Украина стала членом IFC в 1993 году. В сентябре 2022 года IFC выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину и Молдову.
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