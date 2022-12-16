Международная финансовая корпорация выделила $2 миллиарда на поддержку инвестиций в Украину — Finance.ua

Международная финансовая корпорация выделила $2 миллиарда на поддержку инвестиций в Украину Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Международная финансовая корпорация выделила $2 миллиарда на поддержку инвестиций в Украину

Совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка, поддержал программу финансирования украинского бизнеса на 2 млрд долл.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"Основные направления реализации этой программы — торговое финансирование для украинских банков, агросектора и предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Очень важен и тот факт, что руководство корпорации поддержало предложение разрешить IFC работать с государственными компаниями. Это сделано в виде исключения для Украины. В целом же, IFC практически запрещена работа с госкомпаниями", — заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, Совет директоров IFC также одобрил два отдельных проекта для частного сектора:

для французской компании EnVivo, имеющей агробизнес в Украине;

для страхования военных рисков (через MIGA) для Райфайзен банка.

"Прямое кредитование и поддержка торгового финансирования от IFC, а также страхование инвестиций от MIGA до окончания войны — это положительный знак для многих инвесторов, раздумывающих над тем, стоит ли инвестировать в Украину именно сейчас. Ожидается, что такое финансирование мобилизует частный кредитный капитал, ибо IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, привлекая в финансовый консорциум коммерческие банки и другие МФО.

Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, может составить более 6 млрд долларов", — отметила Свириденко.

Справка Finance.ua:

международная финансовая корпорация (IFC) входит в Группу Всемирного банка;

одним из важнейших направлений деятельности IFC является мобилизация больших объемов частного капитала с целью развития, прежде всего, в странах с низким уровнем дохода, а также в государствах с нестабильностью и конфликтами;



Украина стала членом IFC в 1993 году. В сентябре 2022 года IFC выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину и Молдову.



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