Метинвест временно законсервирует производство в Мариуполе — Finance.ua
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Метинвест временно законсервирует производство в Мариуполе

Сегодня 18:47Казна и Политика
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Метинвест временно законсервирует производство в МариуполеМетинвест временно законсервирует производство в Мариуполе
Группа Метинвест переводит часть оборудования Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и «Азовстали» в режим горячей консервации.
Такое решение принял антикризисный штаб Метинвеста для обеспечения безопасности сотрудников и сохранения оборудования.
В частности, 24 февраля комбинаты вырабатывают имеющиеся чугун и сталь и приостанавливают работу. На «Азовстали» будет остановлен коксовый цех, цех улавливания и сероочистки, доменный цех, конвертерный цех, толстолистовой цех, рельсобалочный цех, цех рельсовых скреплений, известково-обжигательный цех, цех переработки металлургических шлаков. На ММКИ будет приостановлена работа аглофабрики, доменного и конвертерного цехов, листропрокатных цехов 1700 и 3000, а также цехи холодного проката. Режим горячей консервации предприятий продлится семь суток. Решения о дальнейшем режиме работы будут приниматься в зависимости от складывающейся ситуации.
Сейчас на мариупольских меткомбинатах формируются списки специалистов, которые нужны для обеспечения производственных мощностей в режиме горячей консервации.
Предприятия Метинвеста являются наиболее защищенными местами — оборудованы укрытия с провизией, медикаментами и необходимыми коммуникациями. В случае обострения ситуации непосредственные руководители оповестят сотрудников о необходимости проследовать в укрытие.
Напомним, что 23 февраля Метинвест, на долю которого приходилось 45% производства стали в Украине в 2021 году, или 9,5 миллиона тонн, заявил перед вторжением, что у него есть план действий в чрезвычайных ситуациях с приоритетом. безопасности своего персонала, работающего на уязвимых объектах.
По материалам: Finance.UA
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