Методы экономного вождения — Finance.ua

Методы экономного вождения Сегодня 04:24 — Технологии&Авто

Методы экономного вождения

Для автомобиля с механикой следует научиться переключать передачи плавно и быстро, не доводя двигатель до высоких оборотов. Ведь наиболее экономичный режим — около 1500−2500 оборотов в минуту.

При этом не стоит долго разгоняться на одной передаче: лучше набрать скорость динамично, включить более высокую передачу и сохранять стабильную скорость на пониженных оборотах.

На некоторых автомобилях с «механикой» загорается индикатор, показывающий необходимость переключения следующей передачи «вверх» или «вниз». Когда автомобиль с ручной коробкой катится с горы, не стоит переключать на нейтраль — так расход больше, чем на включенной передаче.

Заправляться следует на проверенных АЗС. Ведь качественное горючее хорошо и полностью сгорает в цилиндрах. Если же оно не соответствует стандартам, то расход вырастет, а от некоторых примесей детали двигателя могут даже выйти из строя.

Также рекомендуем поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии: многие неисправности приводят к увеличению расхода горючего. Даже неправильное давление в шинах повлияет на количество израсходованного горючего, что будет ощутимо на больших пробегах.

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Телеканал 24 По материалам:

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