Местные власти обяжут выявлять самовольное строительство — Finance.ua

Местные власти обяжут выявлять самовольное строительство Сегодня 16:31 — Недвижимость

Местные власти обяжут выявлять самовольное строительство

Органы местного самоуправления будут обязаны проверять объекты строительства и выявлять самовольную застройку. Это предусматривает законопроект № 5655, который парламент намерен принять в ближайшее время.

Об этом заявила инициатор законопроекта, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Местные власти будут проверять застройку в трех случаях. Первый — застройщик не получил право на выполнение работ. Второй — есть сообщения от граждан или организаций о нарушении строительного законодательства. И третий — если по результатам автоматического программного анализа в э-системе объект имеет высокий уровень риска», — объяснила Шуляк.

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Во всех этих случаях должностные лица должны осмотреть территорию застройки, сравнить информацию об объекте из э-системы с существующим строительством. В случае выявления признаков самовольного строительства представитель местных властей должен сделать фото- или видеофиксацию, а также составить отчет, обнародованный на портале электронной системы.

«В законопроекте мы фиксируем, что это не просто возможность, это обязанность местных властей. А за ненадлежащее проведение такого мониторинга застройки для должностных лиц предусмотрена ответственность», — констатирует Шуляк.

По ее словам, закон будет содержать четкое определение самовольного строительства:

если оно ведется на земельном участке, отведенном не для этого;

нет права на выполнение строительных работ;

объект возводят с нарушением установленной законом предельно допустимой этажности;

есть существенные нарушения проектной документации на строительство.

«В этих случаях местные власти уполномочены действовать быстро и решительно вплоть до демонтажа незаконных объектов без решения суда», — подытожила Шуляк.

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