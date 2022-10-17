Местные власти обяжут выявлять самовольное строительство — Finance.ua

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Местные власти обяжут выявлять самовольное строительство

Недвижимость
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Местные власти обяжут выявлять самовольное строительство
Местные власти обяжут выявлять самовольное строительство
Органы местного самоуправления будут обязаны проверять объекты строительства и выявлять самовольную застройку. Это предусматривает законопроект № 5655, который парламент намерен принять в ближайшее время.
Об этом заявила инициатор законопроекта, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Местные власти будут проверять застройку в трех случаях. Первый — застройщик не получил право на выполнение работ. Второй — есть сообщения от граждан или организаций о нарушении строительного законодательства. И третий — если по результатам автоматического программного анализа в э-системе объект имеет высокий уровень риска», — объяснила Шуляк.
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Во всех этих случаях должностные лица должны осмотреть территорию застройки, сравнить информацию об объекте из э-системы с существующим строительством. В случае выявления признаков самовольного строительства представитель местных властей должен сделать фото- или видеофиксацию, а также составить отчет, обнародованный на портале электронной системы.
«В законопроекте мы фиксируем, что это не просто возможность, это обязанность местных властей. А за ненадлежащее проведение такого мониторинга застройки для должностных лиц предусмотрена ответственность», — констатирует Шуляк.
По ее словам, закон будет содержать четкое определение самовольного строительства:
  • если оно ведется на земельном участке, отведенном не для этого;
  • нет права на выполнение строительных работ;
  • объект возводят с нарушением установленной законом предельно допустимой этажности;
  • есть существенные нарушения проектной документации на строительство.
«В этих случаях местные власти уполномочены действовать быстро и решительно вплоть до демонтажа незаконных объектов без решения суда», — подытожила Шуляк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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