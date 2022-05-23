Медведчук сдал Порошенко: СБУ опубликовала видео свидетельств кума путина — Finance.ua

Медведчук сдал Порошенко: СБУ опубликовала видео свидетельств кума путина

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Медведчук сдал Порошенко: СБУ опубликовала видео свидетельств кума путина

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

Это делалось для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Об этом сообщает СБУ в Telegram.

Медведчук детализировал роль в схеме пятого президента Петра Порошенко. По его словам, он не только обратился с просьбой связаться с руководством рф, но и обеспечил принятие необходимых решений в украинских инстанциях.

«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту — собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества — все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», — отметил Медведчук.

По его словам, вопросами трубопровода он занимался по просьбе именно Порошенко. За год работы его владельцы заработали вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп — до $42 млн. С мая 2019 года прокачку дизеля через магистраль прекратили. В это время закончились каденция пятого президента.

Кроме того, задержанный рассказал о деталях отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых Л/ДНР.

«В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», — отметил он.

Медведчук назвал фамилии высокопоставленных чиновников, причастных к нанесению ущерба интересам государства. Среди них — бывшие чиновники, экс-управление Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

В 2021 году Виктору Медведчуку было объявлено несколько подозрений. В частности, в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

«Одно дело касается организации незаконных схем поставок угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, и таким образом пророссийских террористов в целом было профинансировано на сумму более 200 млн грн. Другое — незаконное завладение ООО „Прикарпатзападтранс“ участком государственного нефтепровода. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность», — напомнили в СБУ.

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