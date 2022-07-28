Медицина в Польше: что говорят беженцы — Finance.ua

Медицина в Польше: что говорят беженцы Сегодня 20:21 — Личные финансы

Украинские беженцы в Польше вместе с временной защитой от войны получили доступ к бесплатной медицине наравне с гражданами этой страны.

В первые месяцы украинцы могли быстро обследоваться у семейных врачей и лечиться в госпиталях, но с ростом количества беженцев попасть к специалистам стало сложнее.

«У нас стандарт — несколько месяцев» — поляки об ожидании приема врача

Украинских беженцев, у которых в Польше возникла необходимость попасть к врачам-специалистам, удивляют сроки, сколько времени приходится ждать визита. О причинах такого явления украинцы интересуются в профильных группах в соцсетях.

«Столкнулась с необходимостью попасть к врачу — и возникли проблемы. Запись к неврологу с 22 апреля — на 5 июля! Маммолога и эндокринолога вообще в клинике нет, клиника NFZ. Проживаю в маленьком городе между Катовице и Краковом. Подскажите, пожалуйста, такая ситуация с врачами и медицинской системой (запись через 3-4 месяца) — это норма в Польше или проблема маленького города?» — спрашивала в группе Анна Барбаш 3 мая.

В посте она обратилась с вопросом к полякам, в ответ развернулась дискуссия на полторы сотни комментариев.

«Это еще шикарно, мне в Варшаве запись предложили 5 марта на 20 сентября», — был ответ другой украинки.

«К сожалению, в Польше врачей-специалистов по страховке (NFZ) ждать долго. 2-3 месяца к неврологу — это очень мало», — согласилась другая жительница Польши.

В комментариях к посту поляки спрашивают, какова ситуация с попаданием на визит к врачу в Украине. После ответа, что обычно ждать приходится не более 2-3 дней, а часто консультацию можно получить в тот же день, отвечают так:

"У нас, к сожалению, стандарт — несколько месяцев. Иногда даже несколько недель для частного визита. Но не каждый может позволить себе частный — это примерно 200 злотых (примерно 1600 грн), а если посетить нескольких специалистов, то это большие деньги, — пишут поляки.

Как украинцам бесплатно обследоваться у частных врачей

Бесплатная медицина в Польше работает так же, как и в Украине. Сначала нужно попасть на прием к семейному врачу. Только после этого можно получить направление к нужному специалисту или просто рецепт на лекарство.

«Из-за того, что вы живете в более маленьком городе, приема к специалисту вам придется ждать всего несколько месяцев. В больших городах приема к специалисту ждут не менее полугода. Поэтому у всех знакомых есть абонемент в частных клиниках, где ты ждешь приема 1−2 дня (часто работа платит за такой абонемент), или просто идешь в ближайшую частную клинику, которых очень много», — объясняет одна из комментаторш.

По словам польки, в крупных городах частных клиник — десятки. Визит стоит в среднем 150 злотых (сейчас около 1172 гривен). Бесплатно к государственному врачу она ходит только к семейному, потому что легко записаться на тот же день.

Другие украинки, длительно живущие в Европе, отмечают: ожидать визита к врачу несколько месяцев является нормой не только в Польше, но и в Германии, и еще в нескольких европейских странах. Там часто не хватает квалифицированного персонала.

Даже у частных врачей не обойтись без очередей. У них также — запись на «несколько лет вперед», пишут украинки.

Длительное ожидание приема к врачу связано с давней проблемой нехватки узкопрофильных врачей в Польше, на сегодняшний день не хватает нескольких десятков тысяч специалистов, пояснили местные медики.

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