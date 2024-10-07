McLaren представил свой самый быстрый суперкар (фото) — Finance.ua

McLaren представил свой самый быстрый суперкар (фото) Сегодня 22:51 — Технологии&Авто

McLaren представил свой самый быстрый суперкар (фото)

В Великобритании дебютировал новый McLaren W1. Презентацию флагманского суперкара посвятили 50-летию первого чемпионства McLaren.

Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Суперкар является преемником знаменитых McLaren F1 и P1. В общей сложности произведут 399 таких купе стоимостью 2,1 миллиона долларов.

Дизайн McLaren W1 продиктован аэродинамикой. Купе отличается обтекаемым дизайном с выраженным «носом», тоненькими фарами и широкими воздухозаборниками в боковинах. Дверь поднимается вверх.

В основе купе McLaren W1 лежит карбоновый монокок, поэтому купе весит 1399 кг. Регулируемое антикрыло в стиле McLaren F1 GTR и технология граунд-эффекта (она присасывает авто к дороге) обеспечивают 1000 кг прижимной силы.

Салон и характеристики McLaren W1

Во внутренней отделке использованы карбон и ткань. Руль приплюснут сверху и снизу, а показания приборов выводятся на дисплей. Суперкар McLaren W1 получил 8-дюймовый портретный тачскрин. Кресла интегрированы в монокок и не регулируются, зато можно настроить рулевую колонку и педальный узел.

Суперкар McLaren W1 оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 928 л. с. при 9200 об/мин и 347-сильным электромотором. Суммарная отдача — 1275 л. с. В паре с мотором работает 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Новый McLaren W1 способен разогнаться до 100 км/ч за 2,7 с, до 200 км/ч — за 5,8 с, а до 300 км/ч — за 12,7 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 350 км/ч.

Суперкар получил активную подвеску и карбоново-керамический тормоз. Тормозной путь со 100 км/ч — всего 29 м. А еще W1 — самый быстрый McLaren на треке в Нардо, где испытывают все модели бренда.

Фокус По материалам:

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