McDonald's в Украине запускает доставку через Bolt Food (список ресторанов) — Finance.ua

McDonald's в Украине запускает доставку через Bolt Food (список ресторанов) Сегодня 16:13 — Фондовый рынок

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s 29 марта начала сотрудничество с сервисом доставки Bolt Food — это должно расширить доступность McDelivery и теперь клиенты смогут выбирать среди двух сервисов (до этого заказать еду можно было через Glovo).

Об этом говорится в официальном прессрелизе McDonald’s.

В компании отмечают, что доставка в тестовом варианте будет сначала работать в 21 ресторанах McDonald’s в Киеве и 4 ресторанах во Львове.

"По окончании тестового периода, который необходим для отработки всех процедур, услуга станет доступна в остальных ресторанах в Киеве и Львове.

Также доставка будет постепенно расширяться на другие города Украины, где работает партнер, чтобы как можно больше людей смогли отведать любимые блюда вне ресторанов, где им наиболее удобно", — говорится в сообщении.

"Несмотря на вызовы военного времени, мы продолжаем улучшать опыт клиентов. Благодаря сотрудничеству с новым партнером по доставке Bolt Food мы становимся ближе к нашим клиентам и предоставляем им возможность максимально удобно делать заказ через привычный для них сервис.

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Развитие партнерств и расширение бизнеса сегодня очень важно для укрепления украинской экономики и вклада в ее дальнейшее восстановление", — заявила генеральный директор МакДональдз в Украине, Чехии и Словакии Юлия Бадритдинова.

Доставка из ресторанов McDonald’s будет осуществляться через приложение Bolt Food и будет действовать в радиусе 2 км. Получить заказ можно в течение 30 минут, добавили в McDonald’s.

Список ресторанов, где будет доступна доставка с 29 марта:

Львов

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Економічна Правда По материалам:

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