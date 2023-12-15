Mazda запустила продажи обновленных родстеров MX-5 в Европе — Finance.ua

Mazda запустила продажи обновленных родстеров MX-5 в Европе Сегодня 04:29 — Технологии&Авто

Mazda запустила продажи обновленных родстеров MX-5 в Европе

Mazda MX-5 текущего поколения существует уже около восьми лет, но непохоже, что эта двухместная машина в ближайшее время будет снята с производства. В этом году японская компания провела рестайлинг модели, который включал новую внешность и технические изменения модели. В Европе стартовая цена обновленной Mazda MX-5 составляет 43 290 евро.

Эта начальная цена распространяется на родстер Mazda MX-5 с двигателем Skyactiv-G 132 мощностью 132 л. с. в базовой комплектации Prime-line. Родстер MX-5 также доступен в версиях Exclusive, Kazari и Homura. Последние три версии также предлагаются в сочетании со 184-сильным Skyactiv-G 184. Более мощный родстер доступен в эксклюзивной линейке по цене от 52 440 евро. Каждый автомобиль оснащен 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Читайте также Mazda прекратит производство 2 популярных моделей

Кроме того, Mazda MX-5 снова доступна в версии RF. Этот вариант со стальной складной крышей предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 132 или 184 л.с. MX-5 RF со 132-сильным мотором поступила в продажу в версии Prime-line по цене от 45 790 евро. За вариант мощностью 184 л. с. дилеры попросят 54 940 евро.

Mazda MX-5 RF — единственная MX-5, которая также доступна с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Эта комплектация поставляется только с двигателем мощностью 184 л. с. и называется Kazari. За такую ​​модель придется выложить уже 62 990 евро.

При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

uamotors По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.