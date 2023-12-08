Mazda прекратит производство 2 популярных моделей — Finance.ua

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Mazda прекратит производство 2 популярных моделей

Технологии&Авто
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Mazda прекратит производство 2 популярных моделей
Mazda прекратит производство 2 популярных моделей, www.yallamotor.com
В следующем году автомир больше не увидит обновления некоторых самых известных моделей мира. К примеру, в ноябре в свет вышла последняя в истории Audi TT. Теперь, похоже, очередь дошла и до Mazda.
В следующем году прекратятся производство и сборка на заводах таких известных и популярных моделей японского бренда как MX-30 и CX-9. И на это есть причины, они достаточно разные.

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Так, в 2024 году японский автопроизводитель сосредоточится на плагин-гибридах и гибридных моделях. Они достаточно популярны, экономны и перспективны.
Mazda прекратит производство 2 популярных моделей
Mazda MX-30 был первым электрокаром бренда. Выпущенный в 2019 году, он имел несколько ограниченный запас хода по сравнению с другими современными электромобилями. Именно это и повлияло на решение руководства компании снять электрокар с конвейера. Тем более, за последний год уровень продаж упал на 35%. Поэтому Mazda решила переориентировать производство, сконцентрировавшись на более продвинутых технологиях, которые предоставят авто больший запас хода.
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К тому же в январе 2023 года производитель представил новую версию кроссовера с плагин-гибридной установкой MX-30 e-Skyactiv R-EV. Только на чистом электричестве запас хода этого автомобиля составляет 85 км.
Mazda прекратит производство 2 популярных моделей
Другой кроссовер, который тоже не увидит свет в 2024 году — это трехрядный семейный Mazda CX-9. Он оснащен 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем. Благодаря своей полноразмерности и мощности, Mazda CX-9 был очень популярен на некоторых рынках, в частности, в США.
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По материалам:
Телеграф
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