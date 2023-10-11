Mazda готовит загадочный концепт-кар — Finance.ua

Mazda готовит загадочный концепт-кар Сегодня 05:16 — Фондовый рынок

Mazda готовит загадочный концепт-кар

В преддверии выставки Japan Mobility Show, открывающейся в Токио 26 октября, компания Mazda поделилась подробностями об автомобилях, которые будут выставлены на ее стенде. Анонсирован таинственный концепт-кар, «символизирующий тему выставки».

На обнародованном изображении концепт показан сзади: можно разглядеть 8-образные фонари, надпись Mazda с красной подсветкой и еще один световой элемент на бампере, такой же, как у прошлогоднего шоу-кара Vision Study, предвестника нового поколения MX-5

Ожидается, что следующий MX-5 сохранит не только формфактор, но даже двигатель внутреннего сгорания. Логично предположить, что, чтобы уложиться в экологические нормы, спорткар придется электрифицировать, поэтому ДВС станет частью гибридной установки. По одной из версий, MX-5 превратят в умеренный гибрид с мотором 2.0 e-Skyactiv X, который развивает 190 «лошадок».

Стратегия электрификации Mazda будет проходить в три этапа. Первый предполагает широкое использование действующих технологических активов для снижения вредного воздействия на окружающую среду. На втором этапе будет запущена новая гибридная система и ряд глобальных электрических моделей. На финальном этапе Mazda увеличит инвестиции в батарейные технологии и увеличит количество «зеленых» машин.

По материалам: https://www.avtomir.ua/

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